NHKの教育番組『おかあさんといっしょ』の「たいそうのおにいさん」として親しまれ、現在は体操インストラクターやタレントとして活動する佐藤弘道さん（57）。2024年6月に10万人に1人と言われる希少疾患の「脊髄梗塞」を発症して、下半身麻痺に陥った。

【衝撃画像】「痛さで気絶し…」突然下半身の感覚がなくなった佐藤弘道さんの点滴を打ちベッドで横たわる姿

現在は自分の足で歩けるまでに回復した彼に、発症した時の様子、妻の反応、医師から「脊髄梗塞かも」と聞かされて抱いた思いなどについて、話を聞いた。（全4回の1回目／つづきを読む）



佐藤弘道さん ©︎文藝春秋

◆◆◆

左足だけが沼に落っこちるように「ぬるっ」と…

――脊髄梗塞を発症したのが、2024年6月2日。改めて、その日のことをお聞かせください。

佐藤弘道さん（以下、佐藤） その日は地方で保育園の先生方の研修会があって、飛行機に乗るために朝4時ぐらいに起きました。起きたときに左足が軽くしびれていて「おかしいな」とは思いましたが、特に気にすることもなく出発の準備をしていました。

準備し終えて玄関にキャリーケースを持っていこうとしたら、左足だけが沼に落っこちるように「ぬるっ」と落ちていったんです。力が入らなくて、キャリーケースを持ったまま、リビングで転んでしまって。

妻が「あなた、どうしたの？」と声をかけてきましたが、2人とも深刻には考えていませんでした。「ちょっとバランス崩しちゃった」みたいな程度で「変だな」とは思ったんですけど、そのまま自分で車を運転して羽田空港まで行きました。

――空港に着いても、まだ歩けてはいたのですか。

佐藤 今思えば、荷物を預けるまでは、キャリーケースが杖の代わりになっていたんですね。だから、足のことはあまり気にならなかったんです。でも、キャリーケースを預けた瞬間に、左足がついてこなくなってきて。「あれっ、なんかいつもと違う」と、そこで初めて自分の体調がおかしいと気づきました。それからだんだんと調子が悪くなってきて、痛みも出るようになりました。

――どのあたりに痛みが。

佐藤 腰です。今までもいろんな怪我をしたり、腰痛もありましたけど、経験したことのないぐらいの痛みでした。吐き気もしてきて、「なんでこんなに調子悪いんだろう」と。

いつもは空港で食事をしてから飛行機に乗るのですが、痛いし、脂汗も出てくるし、その日はとてもじゃないけど食べられなかったです。人生でこんなに痛いことはないだろうというぐらい痛くて。骨盤の周り、腰回りが、ギューッと締め付けられるような痛みですね。

フライト時間が永遠に感じられる地獄の痛みに…

――奥様もご一緒で。

佐藤 妻は「機内で食べるご飯買ってくるわ」と。そこまで気にしていない様子でした。僕はあまりに調子が悪かったので、「ごめん、今日は研修会に行けないかもしれない」と伝えたんです。

でも、妻から「荷物も全部預けてしまったし、今から降ろすとなると他のお客さんにも迷惑がかかるから、とりあえず行けるところまで行かない？」と言われて。僕も「そうだよな」と納得して、搭乗口に向かいました。

だけど、その日に限って搭乗口までバス移動なんですよ。バスの段差を上がるのが、ものすごくキツくて。そこでハッキリと、自分の体がおかしいと思いました。やっとのことでタラップを上がって、小さい飛行機だったので座席は20列目ぐらい。でも、座ってからが痛くて耐えられなくて。

――機内で痛みが激しくなったのですか。

佐藤 地獄でした。もう座っていることすらできなくて、痛みが逃げるかなと考えて何度も体勢を変えたんですけど、どうにもならない。さすがに客室乗務員の方も心配して声をかけてくださいましたが、痛みでまともに返事もできないんです。フライト時間が永遠に感じられましたね。ただただ歯を食いしばって、痛みに耐えるだけでした。

――現地に着いたらすぐに病院に行こうと？

佐藤 搭乗前に妻が、現地で待ってくれている保育園の先生に「ちょっと調子が悪いので、もしかしたら病院にそのまま直行するかもしれない」と伝えてくれていました。さすがの妻も、体育会系で弱音を吐かなかった僕が、冷や汗をかきながら「痛い痛い」と言っている姿を見て、ただ事じゃないと感じたようで。

報道の中には、僕が「エコノミークラス症候群で血栓が飛んで脊髄梗塞になったんじゃないか」と書いているものもありましたが、飛行機に乗る前からもう限界でした。

通路の手すりを掴み、手と腕だけで進んだ

――下半身の麻痺に気づいたのは、着陸してからですか。

佐藤 着陸して「車椅子がご用意できました」と教えていただいて、他のお客さんに先に降りていただいて、一番最後に出ることになったんです。

ところが、通路が狭くて車椅子を僕の席まで持って来られなかったんです。一番前の席に車椅子が置かれた状態になって、職員の方に「ここまで来れますか」と。「分かりました」と言って立とうとした瞬間、腰から下がダメでした。

――感覚が全くなかった。

佐藤 はい。足が動かない、感覚がなくなってしまって。

――では、誰かに抱えられて車椅子に？

佐藤 自分で。器械体操の鞍馬（あんば）の選手みたいに、通路の手すりを掴んで、手と腕だけで前へ進みました。

――空港から病院へは直行でしたか。

佐藤 空港で待っていてくれた保育園の先生が、車で運んでくれました。救命救急の救急外来を開けてもらって、ベッドに寝てからは、時間経過が全く分からなくなりました。

痛さで気絶したり、意識を取り戻したりを繰り返していたと思います。「レントゲンを撮ったかな」「MRIを撮ったかな」という断片的な記憶しかないんです。下半身の麻痺によって膀胱もパンパンだったようで、すぐに管を入れて尿を抜いてもらいました。

――奥様はずっと付き添われていたわけですよね。

佐藤 いいえ。妻は私の代わりに研修会の会場に行ってくれました。妻が指導を終えて病院に戻って来るまでは保育園の先生が立ち会ってくれていましたが、その間の不安は計り知れないものだったと思います。その後、医師とのやり取り、家族への連絡などは、妻がやってくれました。僕は痛みと混乱でそれどころではなかったので、その日の状況は全く分かりません。付き添ってくださった保育園の先生には感謝しかありません。

すぐに脳神経の先生を呼んでくれて、MRIを撮って…

――朦朧とされている中で、医師たちの反応で覚えていることはありますか？

佐藤 とにかく腰が痛かったので、宿直の整形外科の先生に診ていただきました。「レントゲンを撮りましたけど、骨に特に異常はないですね」と言われて、「そんなわけないよな」と思いながら聞いていました。

後から聞いた話ですが、その先生も「これは普通じゃない」と思っていたようで、すぐに脳神経の先生を呼んでくれたんです。それでMRIを撮って、その日のうちに「脊髄炎か脊髄梗塞かもしれない」と。

通常だと、脊髄梗塞は検査を繰り返して、いろんな科に回されて、診断がつくまで1週間、2週間とかかることが多いそうです。そうなると手遅れになって、車椅子での生活になる確率が高くなる。僕の場合は、非常にまれなケースだったようです。

――「脊髄炎か脊髄梗塞かもしれない」と聞いて、どのようなお気持ちでしたか。

佐藤 救急外来から病室に移動して、入院することになった時に「もしかしたら脊髄炎か脊髄梗塞かもしれない」という話を聞かされたんですけど、聞いたことのない病気で。看護師さんが病室にスマホを置いていってくれたので、痛みでヒーヒー言いながらも調べてみたんです。

そうしたら、犬や猫のペットが掛かる病気として脊髄梗塞が出てきたんです。それぐらい、脊髄梗塞という病気のことが広まっていなかった。さらに調べていくと、めったにない病気で「もう治らない」と。治療法は支持療法とリハビリしかない。支持療法って、痛みを和らげて穏やかに過ごせるようにする療法のことなんですよ。

それを見て、「ああ、もう絶対に治らないんだ」と自覚しました。

写真＝末永裕樹 ／文藝春秋

〈病室では「どうやって死ぬか」を考え、息子には「一生車椅子の可能性が」と連絡を…佐藤弘道（57）が語る、宣告を受けた時の絶望〉へ続く

（平田 裕介）