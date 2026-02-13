この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

チャンネル名「はたつん介護士」が「【介護士あるある】新人とベテランの違いがわかるすぎて大共感の嵐」を公開しました。介護の現場で日常的に行われるオムツ介助をテーマに、新人介護士とベテラン介護士の対応の違いをそれぞれの視点から紹介しています。

動画の前半では、新人介護士のオムツ介助の様子が描かれます。利用者に対して非常に丁寧な声かけから始めますが、いざオムツを開けると、その匂いに思わず顔をしかめてしまいます。さらに、想像以上の排泄物の量に驚きを隠せず、どう処理すればよいか分からなくなり、その場で考え込んでしまいます。最終的には、パニックになりながら先輩に助けを求めるという、新人が経験しがちな一連の流れを表現しています。

一方、動画の後半ではベテラン介護士が登場します。利用者への声かけは手慣れたもので、排泄があったことを確認すると「すごいよかったじゃないですか！」とポジティブな言葉をかけます。準備も万端で、迷いのない素早い手つきで体位交換を行い、あっという間にオムツ交換を完了させます。最後は笑顔で利用者に声をかけ、プロとしての余裕と技術を見せています。

新人時代の戸惑いや緊張感、そして経験を積んだベテランの確かな技術と精神的な余裕が対照的に描かれており、介護職の成長過程がうかがえる内容です。介護の仕事に関わる人なら誰もが共感できるポイントが詰まった動画となっています。

YouTubeの動画内容

00:04

【新人編】丁寧すぎる声かけからスタート
00:14

匂いにノックアウトされる新人
00:33

【ベテラン編】先輩登場、手慣れた声かけ
00:44

排泄があったことに喜ぶベテラン
00:49

迷いのない手際で体位交換

関連記事

「介護職の人間関係に疲れたら…」単発バイトという働き方とは

「介護職の人間関係に疲れたら…」単発バイトという働き方とは

 介護職、結局どこで働くのがベスト？特養、デイ、訪問…現場のリアルな声から見えた「自分に合う職場」

介護職、結局どこで働くのがベスト？特養、デイ、訪問…現場のリアルな声から見えた「自分に合う職場」

 「訪問介護って大変？」介護士がリアルな1日を体験

「訪問介護って大変？」介護士がリアルな1日を体験
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

はたつん介護士_icon

はたつん介護士

YouTube チャンネル登録者数 4.95万人 1630 本の動画
】#はたつん
youtube.com/channel/UCjm7tZhNDHAYQMAFaDeas6Q YouTube