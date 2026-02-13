この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

チャンネル名「はたつん介護士」が「【介護士あるある】新人とベテランの違いがわかるすぎて大共感の嵐」を公開しました。介護の現場で日常的に行われるオムツ介助をテーマに、新人介護士とベテラン介護士の対応の違いをそれぞれの視点から紹介しています。



動画の前半では、新人介護士のオムツ介助の様子が描かれます。利用者に対して非常に丁寧な声かけから始めますが、いざオムツを開けると、その匂いに思わず顔をしかめてしまいます。さらに、想像以上の排泄物の量に驚きを隠せず、どう処理すればよいか分からなくなり、その場で考え込んでしまいます。最終的には、パニックになりながら先輩に助けを求めるという、新人が経験しがちな一連の流れを表現しています。



一方、動画の後半ではベテラン介護士が登場します。利用者への声かけは手慣れたもので、排泄があったことを確認すると「すごいよかったじゃないですか！」とポジティブな言葉をかけます。準備も万端で、迷いのない素早い手つきで体位交換を行い、あっという間にオムツ交換を完了させます。最後は笑顔で利用者に声をかけ、プロとしての余裕と技術を見せています。



新人時代の戸惑いや緊張感、そして経験を積んだベテランの確かな技術と精神的な余裕が対照的に描かれており、介護職の成長過程がうかがえる内容です。介護の仕事に関わる人なら誰もが共感できるポイントが詰まった動画となっています。