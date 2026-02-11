この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

介護士として活動するはたつん氏が、自身のYouTubeチャンネル「はたつん介護士」で「【介護あるある】介護歴別あるあるに全介護士が大共感！！ww」と題した動画を公開しました。介護士が経験年数に応じてどのように変化していくのかを、コント形式でリアルに描いています。



動画は、介護歴1年目、3年目、5年目、10年目、25年目の介護士の「あるある」をそれぞれ紹介する構成です。介護歴1年目の新人は、利用者からトイレ介助を拒否されただけで涙ぐんでしまいます。仕事に慣れてきた3年目では、油断から利用者の転倒事故を経験し、慌てふためく様子が描かれます。



中堅となる5年目になると、人手不足から9連勤をこなし、疲労困憊の状態に。レクリエーションのネタ切れにも悩むなど、責任の重圧がのしかかります。そして10年目のベテランは、利用者の些細な言動から次にしてほしいことを先読みできるようになり、後輩への的確な指示も見せます。



さらに25年目になると、もはや「大先生」の風格です。食事をなかなか食べようとしない利用者に対し、厳しいながらも愛情のこもった言葉で接し、巧みに食事を促します。その姿は、介護のプロフェッショナルとしての貫禄を感じさせます。



経験を積むことで変化していく介護士の姿をユーモラスに描いたこの動画は、現役の介護士はもちろん、これから介護の仕事を目指す人にとっても、仕事のリアルな一面を知るきっかけになるかもしれません。