この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

介護士として活動するはたつん氏が、自身のYouTubeチャンネル「はたつん介護士」で「【介護あるある】介護歴別あるあるに全介護士が大共感！！ww」と題した動画を公開しました。介護士が経験年数に応じてどのように変化していくのかを、コント形式でリアルに描いています。

動画は、介護歴1年目、3年目、5年目、10年目、25年目の介護士の「あるある」をそれぞれ紹介する構成です。介護歴1年目の新人は、利用者からトイレ介助を拒否されただけで涙ぐんでしまいます。仕事に慣れてきた3年目では、油断から利用者の転倒事故を経験し、慌てふためく様子が描かれます。

中堅となる5年目になると、人手不足から9連勤をこなし、疲労困憊の状態に。レクリエーションのネタ切れにも悩むなど、責任の重圧がのしかかります。そして10年目のベテランは、利用者の些細な言動から次にしてほしいことを先読みできるようになり、後輩への的確な指示も見せます。

さらに25年目になると、もはや「大先生」の風格です。食事をなかなか食べようとしない利用者に対し、厳しいながらも愛情のこもった言葉で接し、巧みに食事を促します。その姿は、介護のプロフェッショナルとしての貫禄を感じさせます。

経験を積むことで変化していく介護士の姿をユーモラスに描いたこの動画は、現役の介護士はもちろん、これから介護の仕事を目指す人にとっても、仕事のリアルな一面を知るきっかけになるかもしれません。

YouTubeの動画内容

00:00

介護歴1年目：利用者の拒否に涙
00:26

介護歴3年目：慣れからくる失敗
00:40

介護歴5年目：人手不足と疲労のピーク
00:58

介護歴10年目：利用者の行動を先読み
01:20

介護歴25年目：「大先生」の貫禄

関連記事

「想像以上に恐怖だった」介護士が“される側”を体験して見えた、浣腸ケアで本当に大切なこと

「想像以上に恐怖だった」介護士が“される側”を体験して見えた、浣腸ケアで本当に大切なこと

 現役介護士が絶叫「『大丈夫』って何が？本当にイヤだ」オムツ排泄体験で分かった介護される側の“本音”

現役介護士が絶叫「『大丈夫』って何が？本当にイヤだ」オムツ排泄体験で分かった介護される側の“本音”

 実はもう通用しない？介護福祉士国家試験、過去問だけの対策が危険なワケ

実はもう通用しない？介護福祉士国家試験、過去問だけの対策が危険なワケ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

はたつん介護士_icon

はたつん介護士

YouTube チャンネル登録者数 4.95万人 1630 本の動画
】#はたつん
youtube.com/channel/UCjm7tZhNDHAYQMAFaDeas6Q YouTube