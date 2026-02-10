¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡Û°ÛÎã¤Î4¿ÍÉ½¾´¼°¡¡Æ±ÅÀÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡Ö¤Þ¤µ¤«Æ±Î¨¤Ç¡Ä¡×¡¡¥Ç¥·¥å¥Ð¥ó¥Ç¥ó¤È¸ªÁÈ¤ßÉ½¾´Âæ
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè4Æü¡¡ÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê2026Ç¯2·î10Æü¡¡¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥ºHS¡á107¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½é½Ð¾ì¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬101¥á¡¼¥È¥ë¡¢106¥á¡¼¥È¥ë50¤Î266¡¦0ÅÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤Ï¡¢100¥á¡¼¥È¥ë50¡¢104¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×260.6ÅÀ¤Ç8°Ì¤Ç¼ïÌÜ»Ë¾å½é¤Î¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼Ä¾´´¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï15°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Ï1²óÌÜ¤Ë101¥á¡¼¥È¥ë¡¢131¡¦1ÅÀ¤Ç6°Ì¤Ä¤±¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤È¤Ï4¡¦5¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÎÂçº®Àï¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë2²óÌÜ¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢106¥á¡¼¥È¥ë50¤òÈô¤Ó¡¢¤³¤ó¿È¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Û¤¨¡¢5¿Í¤ò»Ä¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ç¥·¥å¥Ð¥ó¥Ç¥ó¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤È¹ç·×266ÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´¤È¤È¤â¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¹â¤µ¤ËÆó³¬Æ²¤È¥Ç¥·¥å¥Ð¥ó¥Ç¥ó¤¬2¿Í¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÉ½¾´Âæ¤Î¾å¤Ç4¿Í¤ÇµÇ°»£±Æ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥á¥À¥ë¤ÏÁÛÄêÆâ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«Æ±Î¨¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥Æ¥ì¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£²Æ¤«¤é¾®¤µ¤¤Âæ¤Ç´ðÁÃÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£2ËÜ¤È¤â¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤¿»þ¤ÎÈÄ¤Î³«¤¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡þÆó³¬Æ²¡¡Ï¡¡Ê¤Ë¤«¤¤¤É¤¦¡¦¤ì¤ó¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë5·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»Ô½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£¹¾ÊÌÂçËãÀô¾®2Ç¯¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤ò»Ï¤á¡¢²¼Àî¾¦3Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎÍ¥¾¡¡£20Ç¯£×ÇÕ½é½Ð¾ì¡£22Ç¯¤Ë²Æ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢23Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢½é½Ð¾ì¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¡¢»Ð¡¢·»¡£¼ñÌ£¤Ï¥¢¥Ë¥á´Ñ¾Þ¡£1¥á¡¼¥È¥ë66¡£