日本テレビに異変が起きている。12年連続で年間個人視聴率の三冠（ゴールデン帯、プライム帯、全日帯のトップ）を成し遂げた“王者”の座をテレビ朝日に奪われたのは2024年。昨年も三冠はテレ朝に持って行かれた。そして年が明け、1月期のドラマが総崩れだという。

＊＊＊

【写真を見る】生々しいホテルシーンも… 杉咲花が恋多き小説家を熱演

現在、日テレにはドラマ枠が9つある。そのうち年間視聴率に大きく影響するゴールデン・プライム帯（19〜23時）の連ドラは以下の3つだ。

●「冬のなんかさ、春のなんかね」（水曜22時）主演：杉咲花（28）

●「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜21時）主演：上白石萌歌（25）、生田斗真（41）

●「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（日曜22時30分）主演：篠原涼子（52）

現在までの世帯視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）は――。「冬のなんかさ」は初回の3・8％に始まり、第2話が3・3％、第3話が3・0％。「パンダより」は初回の4・9％から、第2話と第3話が3・9％、第4話は3・7％。そして「パンチドランク」は初回の3・6％から、第2話が3・5％、第3話が3・2％、第4話でとうとう2・8％にまで落ちた。日テレ関係者が言う。

杉咲花

「プライム帯ドラマの合格点が世帯9％と言われる中、3％台や2％台では話になりません。主演を見ると、若手実力派の杉咲はまだしも、上白石の相手役に生田、さらに篠原です。芸達者であることは認めますが、何年前のキャスティングだ？と言いたくもなります」

そうは言っても、生田は23年7月期の「警部補ダイマジン」（テレビ朝日）で、篠原は24年4月期の「イップス」（フジテレビ）で主演を務めている。

タイトルにも難あり

「生田の『ダイマジン』は初回こそTVerの再生数が100万回を突破しましたが、世帯視聴率は4・7％。第2話以降の視聴率は発表もされませんでした。篠原の『イップス』は話題のバカリズムとW主演でしたが、脚本が別の人だったせいか全話の平均が4・7％。そもそも生田の出世作『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』（フジ）も篠原の『ハケンの品格』（日テレ）も07年の放送ですからね。ひと昔どころか、ふた昔近くも前のキャストと言っていいでしょう」

王者・テレ朝は「再会〜Silent Truth〜」（火曜21時）に、昨年の「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS）で話題になった竹内涼真（32）を起用。TBSは日曜劇場「リブート」（日曜21時）で鈴木亮平（42）の相手役に戸田恵梨香（37）を持ってきた。

「しかも、他局と比べ日テレのドラマのタイトルは長い。昔から長いタイトルのドラマは当たらないと言われています。かつて日テレでヒットしたドラマも『太陽にほえろ！』『熱中時代』『ごくせん』『家政婦のミタ』と短いのは、新聞のラテ欄の１行に収まるからです。現在のラテ欄の1行は10文字。初回放送には【新】が入りますから9文字が限界です。これを覆したのは『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS）ですが、“逃げ恥”という略称で定着しました。対して今期の日テレのドラマは、いずれも10文字以上であることに加え、略称も定着しにくいものばかり。見てみようという気持ちも起きにくい。もはや壊滅的です」

なぜこんなことに？ やはり年間三冠王の座をテレ朝に奪われて士気が落ちたのか。

ドラマ不要論が再燃？

「現場の士気は落ちていますが、その原因は人材不足です。例えば、映画やWOWOWのドラマが大ヒットした『ゴールデンカムイ』でエグゼクティブプロデューサーを務めた西憲彦氏は元々は日テレで、『地味にスゴイ！ 校閲ガール・河野悦子』や『3年A組―今から皆さんは、人質です―』などのチーフプロデューサーでした。同じく『3A』の福井雄太プロデューサーは、若手ナンバーワンと言われていましたがNetflixへ。そして『ごくせん』で仲間由紀恵はじめ小栗旬、松本潤、上地雄輔、松山ケンイチらを育てた加藤正俊プロデューサーは22年に亡くなりました。また『セクシー田中さん』のプロデューサーは、いまも表舞台には戻っていません」

多くの人材がテレビから配信へと流出しているとは聞くが……。

「いい役者は、いいプロデューサー、いい監督に群がるものです。日テレは相次ぐ退社と不祥事で、その縁が切れてしまったのです」

問題の根は深そうだ。

「このままだと、かつてのような“ドラマ不要論”が社内で噴出しかねません」

そんな時代があったとは……。

「04年からフジが年間三冠王を取るようになり、それをなかなか切り崩すことができなかった日テレの萩原敏雄社長（当時）はこう言っていました」

《ドラマは素晴らしい作品でも3カ月しか持たない。しかし、バラエティは『クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!』や『マジカル頭脳パワー!!』など5年は持つ。経費もドラマは莫大なセット、ロケ費、人件費がかかるが、バラエティーは同じセットで同じスタッフ、ギャラも始まったときからあまり上がらず、ドラマの3分の1程度で済む》

「ところが、11年10月期に放送した『家政婦のミタ』が最終回に世帯視聴率40・0％を取り、その年の年間三冠王を日テレが奪取したことで編成の考えも変わりました。ドラマは局の顔だと」

やはりバラエティとドラマが揃うことで、年間三冠王も見えてくるようだ。

「現在、日テレの社員が期待しているドラマは、10月スタートの『俺たちの箱根駅伝』なんです。もちろんヒットしてくれることを願うばかりですが、まだ早すぎる気も……」

デイリー新潮編集部