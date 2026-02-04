「まったくもって驚異的な成果だ」元イングランド代表MFが４冠の可能性を残すアーセナルに期待「２つ、いや３つのタイトルを勝ち取るのも不可能ではない」
現役時代はリバプールやトッテナムなどでプレーし、現在は解説者を務めるジェイミー・レドナップ氏が、アーセナルの複数タイトルの獲得に太鼓判を押した。現地２月４日、英衛星放送『Sky Sports』が報じている。
３日に開催されたカラバオカップ準決勝の第２戦で、アーセナルはチェルシーとホームで対戦。１−０で勝利し、２戦合計４−２で決勝進出を果たした。
プレミアリーグで首位に立ち、チャンピオンズリーグのリーグフェーズもトップでラウンド16進出を決めているアーセナル。FAカップでは４回戦に駒を進めるなど、４冠達成の可能性を残している。
『Sky Sports』によると、レドナップ氏は「アーセナルは優勝する準備ができている」と話し、次のように続ける。
「ここ数年、あと一歩のところで悔しい思いを強いられてきたが、現在の戦力と層の厚さ、そしてプレーの質を見れば、彼らは間違いなく最高のチームだ。最近はベストの状態ではなかったが、この結果でむしろリラックスできているだろう。もう少し楽しむ余裕が生まれ、より華やかなプレーができるかもしれない。
彼らは少し堅く、安全策に走っていたが、今こそリラックスしてプレーできる。シーズン序盤に見せていた、さらに優れたアーセナルの姿が期待できるだろう。カップ戦の決勝進出、プレミアリーグでは首位に立ち、２位に６ポイントの勝点差をつけ、チャンピオンズリーグでもトップチームだ。まったくもって驚異的な成果だ。２つ、いや３つのタイトルを勝ち取るのも不可能ではない」
元イングランド代表MFは「アーセナルはここ数年、勝つためにチーム作りをしてきた」とし、「監督の仕事ぶりは素晴らしい」とミケル・アルテタの仕事ぶりを称賛。そして大事なのは過程ではなく結果だと強調する。
「彼（アルテタ監督）は多くの批判を浴び、人々は即座にチームを非難し、『セットプレーからの得点が多い』『攻撃力は十分か？』などと論じる。だがシーズンの終わりには誰も気にしていない。重要なのは、トロフィーを手にするかどうかだ」
複数のコンペティションを勝ち抜いているアーセナルは、いくつのタイトルを獲得できるか。その行方に元プレミア戦士も注目している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
