【サミットの最新チラシ】国産米やうなぎもお買い得！日替わりセールと増量セールは見逃せない《2月4日〜6日》

食品スーパー「サミット」は、お得なチラシを公開しています。

2026年2月4日〜6日を対象としたチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

4日は国内産豚ロースが半額！

まずは日替わりセールをチェック。3日間の対象商品の一例を紹介します。

●4日（水）

・長なす→1本74円

・国内産豚ロース切りみ、うす切り（生姜焼用）※黒豚・赤豚は除く→半額

・岩手県産銀河のしずく→5kg・4082円

・中国産うなぎ蒲焼→3串入・959円

●5日（木）

・国内産ふぞろいトマト→1袋386円

・甘熟王バナナ→1袋192円

・国内産若どりむね肉、若どり手羽もと→100g・85円

●6日（金）

・国内産霜降り白菜→1／4切サイズ・106円

・かどや ごま油 200g→321円

106円の「大均市」

99円（税込106円）の「大均市」の対象商品も見逃せません。

以下は一例です。

・アメリカ産アンドリューさんのネーブルオレンジ 中玉

・国内産豚こま切れ 100g

・QBB ベビーチーズ各種 各54g

・雪印メグミルク 牧場の朝ヨーグルト 70g×3

増量セール

4日から6日までの3日間限定で、いつもより"増量"されている商品もあります。

以下は一例です。

・肉餃子（国産キャベツ使用）1パック→9個＋3個増量【429円】

・北海道男爵のごろっとポテトサラダ1パック→約30％増量【213円】

・太麵 焼きナポリタン1パック→約30％増量【537円】

・玉子サンド1パック→たまごサラダ約50％増量【321円】

・幻のクリームパン1個→クリーム約50％増量【192円】

そのほかの特売情報の詳細は、チラシで確認してください。サミットは店舗ごとにチラシを掲載しています。店舗によって内容が異なる場合があります。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）