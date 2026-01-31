Hamee×ディズニーで手元が華やぐ♡大人可愛いビーズハンドストラップ登場

スマートフォンは毎日持ち歩くものだからこそ、機能性だけでなくデザインにもこだわりたい。そんな想いに応える新アイテムが、Hameeから登場します。ディズニーキャラクターの世界観をさりげなく取り入れたビーズハンドストラップは、大人の手元にも自然になじむ仕上がり。アクセサリー感覚で楽しめる華やかさと、落下防止を考えた実用性を両立し、日常使いをより心地よく彩ります。

キャラクターの魅力を詰め込んだデザイン

「ディズニーキャラクター ビーズハンドストラップ」は、「マリー」「スティッチ」「101匹わんちゃん」「ベイマックス」の全4種類を展開。

各キャラクターのイメージに合わせ、ビーズやモチーフを組み合わせたデザインが特長です。

小ぶりで透明感のあるアクリルチャームをあしらい、可愛さの中にも上品さを感じさせる“大人可愛い”バランスに。手元を見るたび、気分がふっと高まる存在です。

週刊少年チャンピオン最新号で松田好花が魅せる、卒業の朝の特別グラビア

手元を彩りながら落下防止も

見た目の可愛さだけでなく、使いやすさにもこだわった設計。手首に通して使えるハンドストラップ仕様で、スマホの落下防止に役立ちます。撮影や支払いの際も、サッと取り出せる利便性が魅力。

ナスカンフックで簡単に取り付けでき、スマホケースはもちろん、ポーチやバッグ、鍵のワンポイントアクセントとしても活躍します。

毎日に寄り添うアクセサリー感覚

カラビナやワイヤー部分まで細部を選定し、安心感のある使い心地を追求。ストラップホルダーが付属しているため、すぐに使い始められるのも嬉しいポイントです。

ファッションやシーンを選ばず取り入れやすく、さりげなくディズニーの世界観を楽しみたい人にぴったり。日常の中で、ほんの少しのときめきを添えてくれます♡

ディズニーキャラクター ビーズハンドストラップ



価格：2,200円(税込2,420円)

デザイン展開：マリー、スティッチ、101匹わんちゃん、ベイマックス

発売日：2026年1月28日(水)

販売場所：Hamee公式オンラインストア他Hamee公式ECモールおよび小売店などHamee取扱店舗

可愛さも実用性も欲張りに

Hameeのディズニーキャラクター ビーズハンドストラップは、スマホアクセサリーに“ときめき”と“安心感”の両方を求める人におすすめ。

キャラクターの魅力を大人可愛く表現しつつ、落下防止や使いやすさにも配慮された一品です。

毎日使うスマホだからこそ、自分らしいお気に入りを選んで。手元から始まる小さな幸せを、ぜひ取り入れてみてください♪