年下男性との食事デート、払うのは女性か男性か…スタジオでは“素振り”まで議論に「これは出す気なさすぎ」

芸能人たちのラブホテル女子会にて、年下男性とのデートの“お会計問題”を議論する場面があった。

【写真】デートのリハーサルまで付き合ったという鈴木奈々と仲良しの“カリスマ”

1月29日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンが開催された。

同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ。

今回の企画では、タレントの鈴木奈々、モデル・プロデューサーの益若つばさ、元セクシー女優でタレントのみひろという“バツイチ”の共通点を持った3人が本音トークを繰り広げていった。

入室後、さっそく「離婚後、恋してる？」という話題を展開した3人。そこから鈴木が気になる人とデートに行った際のエピソードを話し出す。

そこで語られたのは、年下男性との食事での“お会計問題”。鈴木と仲の良い益若は、「初めてで払ってしまうと後輩味じゃないけど、恋愛感情が生まれない感覚があるんだよね？」と鈴木の気持ちを代弁した。

当時の様子を鈴木は「お財布出して『私のカードで払う』って言ったの。そしたら相手も『俺のカードで払う』って言われて」と回顧。

益若も「引けばいいじゃん。本当は払ってほしいんだよ女子心として。だから2回ぐらいで『ありがとう』って言えばいい。だけどなーちゃん（※鈴木奈々）はまた『いや私が…』って」と補足を交えながらみひろに説明した。

最終的に「私が3回目のターンで『私が払う』って言ったら、『じゃあ今回はお願いします』って言われて。ウチ的には折れてほしくなかった…」と当時の想いを語った鈴木。

しかし、この様子をスタジオで見ていたぺえは「3回も言われたら…」と男性を同情し、稲田も「2回までですね」と冷静にコメントした。

VTRを見ていたスタジオでも、MC陣が「年下男性との食事でお会計どうする？」という話題に。

ぺえが「私は（年が）上か下か関係なしで割り勘が一番気持ちがいいから、半分出せるようにちゃんと現金は財布に仕込んでいく」と明かすと、稲田は「入ってる！たしかにぺえさん現金持ってる」と納得。

一方RIHOは「相手にもし『俺が払うよ』って言われたとしたら、『ありがとうございます』って年下だとしてもお願いするかも」と考えを示した。

これに稲田が「ノー財布見せ？」と深掘りすると、「カバンに手は入れようとする」とRIHO。そこからぺえが「カバンに手は入れたよ」と素振りを実演してみせるも、何とも言えないぺえの表情を見た稲田は「これは出す気なさすぎ！カバンに手入れただけの女や（笑）」とツッコんで笑いを誘っていた。