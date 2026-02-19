この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「骨を砕く発想がそもそもない」元火葬場職員が明かす、日本と海外で大きく異なる“ご遺骨”への価値観

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元火葬場職員の下駄華緒氏とパンダ企画氏がYouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」が、「お骨上げも色々あります」と題した動画を公開。日本では当たり前とされるお骨上げの風習が、世界では必ずしも一般的ではない実情を解説した。



動画は、下駄氏が経験したある外国人ご遺族のお骨上げのエピソードから始まる。そのご遺族は、骨壷ではなく「すんげえでかい赤い布の袋」を持参し、全てのご遺骨をそこに入れるよう依頼したという。この出来事をきっかけに、世界各国の多様なお骨上げの文化が紹介された。



下駄氏は「例えばイギリスやドイツでは、ご遺族がそもそもご火葬の炉前に行かず、お骨上げの儀式にも立ち会わないことが主流である」と語る。職員が収骨まで全て行い、後日ご遺族にご遺骨を返すという形式が一般的だというのだ。



さらに、スイスなどでは「ご遺骨を砕くという発想がそもそもない」文化であると解説。日本では骨壷の大きさに合わせてご遺骨を小さくすることがあるが、そうした行為自体が考えられない国もある。これは、ご遺骨を原型に近い形で残したいという価値観の表れであり、必然的に大きな骨壷が用いられる。



こうした海外の事例は、日本の「当たり前」がいかに独特であるかを浮き彫りにする。下駄氏は、お骨上げの際に職員がご遺骨を細かくすることに対し、嫌悪感を示す日本のご遺族もいると指摘し、「色々な事を知るほど発想が自由になります」と述べた。動画は、慣習に縛られず、故人やご遺族が納得できる形を見つけることの重要性を問いかける内容となっている。



