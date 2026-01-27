佐賀県唐津市で刃物を3本所持していた男が逮捕された事件が、中国のSNSで大きな注目を集めた。

報道によると、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは近くに住む無職の男（47）。「刃物を2本持って歩いている人がいる」との通報を受けた警察官が現場に駆け付けると、男は左右の手に1本ずつ刃物を持ち、もう1本を口にくわえていたという。男は調べに対し、「知り合いの家に野菜を取りに行く途中だった」などと話し、容疑を否認している。

中国メディアの環球網が日本の報道を引用してこれを伝えると、中国のSNS・微博（ウェイボー）で「日本の警察が三刀流の男を逮捕」がトレンドトップ10に入った。

中国のネットユーザーから寄せられたコメントで最も多くの共感（いいね）が集まったのは「たぶん髪は緑色だろう」とのコメントだった。これは、人気アニメ「ONE PIECE（ワンピース）」のキャラクターで、両手の2本の刀に加えて3本目の刀を口にくわえて戦う「三刀流」のロロノア・ゾロの髪の毛の色が緑色であることを指している。

このほかにも、「ゾ、ゾロ？」「ゾロが逮捕された（涙）」「その人、もしかして片目では？（笑）」「迷子になってただけだろう（作中でゾロはよく道に迷う）」「サンジを探して迷子になった揚げ句に逮捕され、このあと麦わら帽子をかぶった男が救出に来る、という流れ」「ルフィ、早く助けに行ってあげて」「刃物2本は危険だが、3本持っている人はきっと良い人」など、同作に絡めたコメントが殺到している。（翻訳・編集/北田）