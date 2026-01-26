yokaさんの漫画「もの忘れってこういうこと。」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

最近もの忘れが激しいアラフォー女性。買い物メモを書こうと思っても、何を買うつもりだったか思い出せないことがよくあります。とりあえずスーパーに行って思い出そうとしても…いう内容で、読者からは「私のことかと思った（笑）」「共感しかありません！」などの声が上がっています。

「アレに使うアレ！」察し合いで成立する主婦会話

yokaさんは、インスタグラムでエッセー漫画やフィクション作品を発表しています。yokaさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

yokaさん「最近、自分でも引くくらいもの忘れが多いので、戒めの意味をこめて。また、『これを描いたら、誰かがもの忘れ対策にいい案を授けてくれないかな？』という期待も少しあって描きました」

Q.もの忘れを自覚し始めたのはいつごろからでしょうか。

yokaさん「40歳を過ぎた頃から徐々に…です。ここ1〜2年でグッとひどくなりました（笑）」

Q.買い忘れのないように、自分なりに工夫していることはありますか。

yokaさん「工夫らしい工夫ではないですが、基本的にはすぐメモを取るようにしています。が、忙しいときは別のことに気を取られてしまい、すぐそれも忘れてしまいます」

Q.買い物以外でも、もの忘れでミスやトラブルがありましたか。

yokaさん「物・人・店・曲の名前がすぐ思い出せません！ なので説明しないといけないときに、相手をすごく待たせてしまいます。『あの〜アレに使うアレ！』という説明が多めになってしまい…。でも同じ主婦仲間だと、割と理解してくれるので助かります」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

yokaさん「『共感しかない』『自分のことを描かれているのかと思った』『メモを忘れるの、自分だけじゃなかった』と、ほとんどが共感のコメントでした。皆さん同じ悩みをお持ちのようで安心しました！」