娘のひと言がきっかけでDV夫と離婚。生き直せても元夫と結婚するとシングルマザーが語った理由とは

2015年にTwitter（現X）で始まった、深谷かほるさんの漫画『夜廻り猫』。FRaUwebでは、涙の匂いを頼りに歩く猫・遠藤平蔵が紡ぎだす優しい世界の魅力を数回にわたって紹介している。

孤独や痛みを抱えた人や動物に寄り添うこの物語の魅力のひとつとも言えるのが、深谷さんが描くテーマの多くが、現実の社会で実際に起きている出来事とリンクしていることだ。そのリアリティがあるからこそ、読者は親近感を抱き、孤独や傷ついた心を癒やすことができるのではないだろうか。

今回、取り上げたのはDV夫と離婚した母親と娘が登場するエピソード。

厚生労働省が発表した「令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数）」によると、2024年の離婚件数は18万5895組だった。前年より2081組増加し、離婚率が上昇している。平成14年のピーク以降は減少傾向にあったものの、2023年からは2年連続で増加している。

また、これは平成10年と、少し前の統計になるが、厚生労働省のホームページにも掲載されている、最高裁判所事務総局「司法統計年報」のデータだ。女性側の離婚申し立ての理由として、「性格の不一致」の次に多いのが「暴力をふるう」という結果が報告されている。

男性よりも圧倒的に女性の方が暴力で悩み、苦しんだ末に離婚を選択している現実が、データからも明確に浮かび上がっている。

漫画『夜廻り猫』にもこうした現実と重なる物語が描かれている。自分が幼いころに発したひと言が、離婚のきっかけになったのではと、思い悩み続ける女性と母親のエピソードを紹介する。

幼かった娘のひと言で離婚

夜道を歩く母と娘。その二人から漂う涙の匂いを察した平蔵は近づき、彼女たちの心に寄り添おうとする。

「どうした。わけを話してみなさらんか」

しばらくの沈黙の後、女性が幼いころの出来事を語り始めた。父方の祖父母と会話をした際のことだった。親戚の結婚式だったのか、誰もがよそゆきの装いをしている。

その場で祖父母は、まだ幼かった彼女にこう尋ねる。

「絢ちゃんの家ではパパがいない時

ママはパパのこと何ていう？」

すると彼女は、ありのままを伝えた。

「『しんで』とか」

その後、両親は離婚。女性はあの発言が取り返しのつかない結果を招いてしまったのではないかと、後悔を滲ませながら語る。

しかし、その言葉を遮るようにして、母親ははっきりと自分の思いを告げた。それは女性が想像もしなかった答えだった――。

母親の後悔

「『しんで』とか」

幼かったころの女性は悪気もなく、祖父母にありのままを答えたのだろう。しかし、その後まもなく両親は離婚した。

あのひと言が原因だったのではないか――。

これまでずっと小さな罪悪感として胸の奥に残っていたのだろう。夜道の中、母親に虚ろな面持ちで打ち明けた。

「あれで取り返しがつかなくなった」

そんな彼女に対し、母親はキッパリと言い切った。

「私が後悔しているのはね

あれを私の口から（元夫や姑たちに）言わなかったことよ

元・夫に殴られても

やり返すガッツが

なかったことも」

夜空を見上げながら母親がいう。その表情を見れば、迷いも嘘もないことがわかる。

さらに続く母親の言葉に、女性は目を見開いた。

「生き直せるなら今度は何より強い人間になる

そしてあの人と結婚する」

人生のやり直しができたとしても、再び元夫と結婚するというのだ。暴力を振るわれた相手ともう一度結婚するという意図がまったく理解できない女性は思わず母親に聞き返す。

「またあの人と結婚するの？」

すると満面の笑みで母親はこたえた。

「もちろん！

だってあなたに会えるもん」

私が変わる

暴力を振るわれた結婚生活はどれだけ苦しみを伴っただろう。たいていの場合は「もう二度と同じことを繰り返したくない」、「もし人生がやり直せるなら結婚はしない」と考えるのではないだろうか。

しかし、ここに登場した母親は、娘と人生を共にするためなら、もう一度同じ相手と結婚すると嘘偽りのない笑顔で語ったのだ。

「だってあなたに会えるもん」

母親が導き出した答えは、自分が強く変わることだった。

そのためにその暴力に耐えるのではなく、屈しない強さを持つのだと言った。

幼き日、自分が発した言葉をずっと後悔し、責め続けてきたであろう女性にとって、これ以上に救いとなる言葉があるだろうか。

「あなたのせいじゃない」

「あなたが言わなくても、離婚はしていたはず」

そんな慰めの言葉では、きっと心から納得することができなかったかもしれない。母親の言葉を聞いたこの夜、女性はようやく自分を赦すことができたのではないだろうか。

母と娘、手を繋ぎ歩く夜道、真っ正面には大きな星が輝いている。

二人のこれからを応援するかのように。

深谷かほる

福島県出身。2015年10月、旧Twitterにて『夜廻り猫』の連載を開始。以後、毎夜のように更新を続け、読者の共感を得る。2017年「夜廻り猫」で第21回手筭治虫文化賞短編賞、第5回ブクログ大賞の漫画部門大賞を受賞。

