カルディマニアのなかべぇさんが「【カルディ】寒い日におすすめの新商品 冷蔵コーナーで見つけたご飯のお供やアレンジレシピも紹介！」と題した動画を公開。1月に登場した新商品の中から、特に寒い季節にぴったりのアイテムを厳選してレビューしている。



動画では、生姜をふんだんに使った食品や、手軽に作れるスープ類、ユニークなチョコレート菓子などが紹介される。中でもなかべぇさんが特に注目したのは、冷蔵コーナーで見つけた「オリーブキムチ」である。イタリア・シチリア産のオリーブをキムチにした珍しい一品で、「想像以上に好みだわ」「にんにくがガッツリときいたヤンニョム」とその味を絶賛。オリーブ特有のクセもにんにくにかき消され、食べやすいと評価した。



また、冬にぴったりの「生姜キーマカレー」も実食。2種類の高知県産生姜が使われており、「おぉ〜しっかり生姜の味がします」「ポカポカ温まる感じが冬にぴったり」とコメント。カレーのスパイス感に負けない生姜の風味と、シャキシャキとした食感が楽しめるとのことだ。



さらに、万能調味料として「すりおろし生姜ドレッシング」も紹介。ノンオイルの和風ドレッシングで、サラダや冷奴にかけるだけでなく、豚肉の生姜焼きの味付けにも活用できるという。なかべぇさんは「本格的な生姜の風味と辛味を楽しめる」と述べ、家族にも好評だったと明かした。



動画を通して、冬の食卓を豊かにするカルディの新商品の魅力が具体的に解説されている。特に体を温める生姜を使った商品や、意外な組み合わせが光る「オリーブキムチ」のような商品は、日々の食事のヒントになりそうだ。



