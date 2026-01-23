今回は、育児に余計な口出しする友達を、娘が黙らせたエピソードを紹介します。

失礼すぎる友達に…

「高校時代の友達と、私の家で会うことになりました。ただその友達は思ったことを何でも口にする人で、2歳でイヤイヤ期まっさかりの私の息子を見て、『この子泣きすぎじゃない？ ママの愛情が足りてないのかも』などと、失礼なことを言ってきたんです。

他にも、『問題ありそうだから、専門家にみてもらったほうがいい』とか、何の根拠もない育児アドバイスを上から目線でしてきて、ムカムカしました。ちなみに友達には子供はいません。

そんな中、小1の娘が学校から帰ってきたのですが、友達はあろうことか娘に『あなたの弟泣きすぎだけど、ママに優しくされてないのかな』『あなたのママ、怖いね……』と言ってきたんです。

しかしすかさず娘は友達に、『お姉さんが怖い顔してるから、弟が泣いてるんだよ』『ママの悪口言わないでよ』と冷静に言い返してくれたんです。友達は黙ってうつむいていましたね」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 娘さん、頼もしいですね！ にしても、この友達の言動はありえないですね。あまりに失礼すぎます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。