今回紹介するのは、Instagramに投稿された、加湿器に夢中だった猫ちゃん。加湿器から出てくるモクモクとした水蒸気をついつい追いかけていたようです。投稿はTikTokにて、1000回以上いいねされ、たくさんのコメントが寄せられていました。

加湿器に興味津々な猫のハクちゃん

TikTokアカウント「ハク」に登場した猫のハクちゃん。

冬は空気が乾燥する季節。そこで活躍するのが、加湿器。モクモクと水蒸気を出して部屋を加湿し潤わせてくれる頼もしい家電です。そんな加湿器に注目したハクちゃん。とっても可愛い行動を見せてくれたそうです。

水蒸気を追いかけるハクちゃん

床に設置されていた加湿器。そこから、モクモクと出てくる水蒸気にハクちゃんは興味津々。

鼻先を近づけたり、おててで捕まえようとしたり…二足立ちしながらちょいちょいと水蒸気に手を伸ばしたりもしていたそうです。こんなに可愛いとついつい頬が緩んでしまいますね。

ハクちゃんの可愛さにメロメロになった猫好き続出

加湿器の水蒸気を夢中で追いかけていた猫のハクちゃん。その様子を見た視聴者からは、「めっちゃかわいい朝から癒された」「ちゃんと見えてるのかわよ」「にゃんか出てきたにゃ」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの方がハクちゃんの可愛さに骨抜きになったようですね。

TikTokアカウント「ハク」では、猫のハクちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子が投稿されています。ハクちゃんの投稿はどれも可愛いものばかりです。

