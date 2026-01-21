原案・CHOCOさん、作画・小川かりんさんの漫画「日日是好日-39歳フリーランスカメラマン乳がんになる」（全24話）がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

脇の下のしこりに気付き受診したところ、乳がんの診断が。手術や治療開始時期について医師に相談したけれど、何だかモヤモヤしていて…という内容で、読者からは「つらいことを漫画にしてくれてありがとう」「周りの人に恵まれていて、すてきですね」などの声が上がっています。

「まさか自分が…」仕事が軌道に乗り始めた矢先の告知

CHOCOさんはフリーランスのカメラマンで、小川かりんさんはイラストレーターです。小川さんはインスタグラムでエッセー漫画などを発表。本作は「note創作大賞2025 #コミックエッセイ部門」で入選し、Kindleでも無料配信をしています。

※この記事では、「日日是好日-39歳フリーランスカメラマン乳がんになる」全24話のうち、第1話から第8話までをご紹介します。小川さんのインスタグラムで全話を読むことができます。

Q.闘病の様子を漫画にして公表しようと思った理由を教えてください。

CHOCOさん「私はがん保険に加入していなかったため、同じような立場の人が、どのように治療を進めてきたのかを知りたい、という気持ちが強くありました。また当時は店舗を経営しており、個人事業主が病気になったときに、仕事や生活をどう立て直していくのか、その具体的な情報も欲しかったのです。だからこそ、自分が『知りたかった』と思う体験を発信することで、どこかの誰かの役に立てたらうれしい。そんな思いから、この発信を始めました」

Q.小川さんは、CHOCOさんの闘病を漫画にすることについて、どのように受け止めていますか。

小川さん「最初は『おこがましいのではないか』という迷いもありましたが、一緒に創作活動することが、彼女にとって少しでも心の支えや励みになればいいな、という気持ちがありました。取材という形であれば、私も遠慮せずに彼女の闘病生活に寄り添えるとも思い、その時点では最終的に作品として形にならなくてもいいと思いながら引き受けました。

そして実際に伴走していく中で、彼女の病気への向き合い方は、現在治療を受けている方やそのご家族、これから病気と向き合うかもしれない方にとって励みとなり、そっと寄り添える力になると思ったんです。漫画という形で届けることには大きな意義があると感じ、最終的にはきちんと描き上げたいと思うようになりました」

Q.闘病の様子を間近に見ていて、どう感じましたか。

小川さん「私が想像していた『がん患者の生活』と違う部分が多いな、と感じました。抗がん剤治療をしていたら常に体調が悪く、ほとんど何もできない状態なのだと思い込んでいました。漫画の中でも描いていますが、実際には、元気に動ける期間もあるのだということを初めて知りました。もちろん、副作用で苦しむ姿を見るのはつらいものでしたが、それ以上に、自分自身が病気についての知識や理解をほとんど持っていなかったのだと痛感し、病気とともに生きる現実の多様さを知ったように思います」

Q.友人の小川さんが治療の伴走してくれたことを、どう思っていますか。

CHOCOさん「治療が始まって間もない頃、かりんちゃんと一緒に漫画を発信しようと決めました。一緒に通院すること自体が取材にもなる、というくらいの気持ちで始めたのを覚えています。両親は介護で余裕がなく、兄弟は離れて暮らしていて、夫も忙しい毎日。そんな状況の中で、自分が信頼できる相手であれば、支えてくれる人が家族でなくても何も問題はないのだと感じました。それは本当に心強い経験でした」

Q.闘病を漫画にすることで、考え方や生活に変化はありましたか。

CHOCOさん「生活に変化は特にないですが、考え方は広い視野が持てるようになったと思います。特に闘病中は自分のことで精いっぱいなので、発信していろいろな方のご意見を目にする機会が持てたことは、すごく貴重な勉強になりました」

小川さん「自分が病気になった際の身の振り方をリアルに想像できるようになりました。私自身彼女と同じフリーランスとして、いかに備えができていなかったかを痛感して、まずは保険の見直しをしました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

CHOCOさん「ありがたいことに、本当にたくさんのコメントをいただき、どれも大切に読ませてもらっています。その中でも特に心に残っているのが、『ジーラスタのボディポッドの話を知ったことで、ご家族の治療スケジュールが楽になった』というコメントでした。おこがましいかもしれませんが、自分の経験が誰かの助けになれたのだと感じて、胸がいっぱいになりました」