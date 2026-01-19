【新築戸建て】2年保証が切れる前に絶対見て！プロが教える「床下・屋根裏」のヤバい実態
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
新築の家を引き渡される際の内覧会では気づかなかった不具合も、1年、2年と住み続ける中で徐々に姿を現します。
今回は、数多くの現場を見てきたさくら事務所関西代表の大森敞彦さんが、保証が切れる前にチェックすべき「住宅保証の期限」と、プロが見る「屋根裏・床下」の衝撃の実態について詳しく解説します。
■ 知っておきたい「住宅保証」の2つのルール
住宅の保証には、法律で決まっている大きな2つのルールがあります。
・10年保証（瑕疵担保責任）：基礎、柱、梁などの「構造」に関わる重大な不具合や、雨漏りに対する保証。
・2年保証（契約不適合責任）：クロスのひび割れ、床なり、ドアの不具合、設備の不良など、構造以外の不具合。
多くの住宅メーカーでは、初期不良に関する保証を「2年」としていることが多いため、この期限が切れる前にしっかりと点検を行うことが、将来の大きな出費を防ぐ鍵となります。
■ 屋根裏・天井裏のチェックポイント（見えない場所の「欠陥」）
屋根裏や天井裏は、住んでいる人が立ち入ることはまずありません。しかし、ここには家の寿命を左右するリスクが隠れています。
・断熱材のズレ・隙間：断熱材が正しく敷かれていないと、冷暖房効率が落ちるだけでなく、結露の原因にもなります。
・金物のボルトの緩み：家は日々微細に揺れているため、締め忘れや緩みがないか確認が必要です。
・木材の含水率：木材に含まれる水分（含水率）が 20% を超えると、腐朽やカビのリスクが高まります。
・ダクトの接続不良：ユニットバスの換気扇ダクトの接続が甘く、天井裏に湿気が漏れているケースが意外と多いのです。
・法令違反（防火処理）：特に都会の3階建てなどは防火規定が厳しく、天井裏が正しくプラスターボードで囲われているかなどのチェックが不可欠です。
■ 床下のチェックポイント（水漏れの恐怖）
床下もまた、トラブルの温床になりやすい場所です。大森さんは過去に、「数年間、お風呂の水が床下に漏れ続けていた」という恐ろしい事例も目撃しています。
・配管の接続不良（水漏れ）：職人さんが接着剤（ボンド）を付け忘れ、配管が外れて床下が水浸し、あるいはトイレの汚水が漏れている…という悲劇が実際に起こり得ます。
・コンクリートのひび割れ：基礎に大きなクラック（ひび割れ）が入っていないか確認します。
・断熱材の脱落：床下の断熱材が剥がれ落ち、冬場の寒さの原因になっていることがあります。
■ 建物の「傾き」は体に感じる1,000分の3の差
建物がわずかに傾いていることもあります。プロはオートレーザーなどの精密機器を使って、床や壁の傾きを計測します。
・許容範囲：一般的に築10年未満で1ｍあたり3mmまでは許容範囲とされることが多いですが、それを超えると傾きを感じるようになります。
・プロの感覚：インスペクターは 1,000分の3を超えると体感で傾きを感じ始めます。最大で 1,000分の10という深刻な事例もあるため、傾斜地にある物件などは特に注意が必要です。
【まとめ】後悔しない家選びを実現しましょう！
2年という期限を1日でも過ぎてしまうと、それまで無償で直してもらえたはずの不具合がすべて「有償」になってしまいます。
「自分たちで見る」といっても、屋根裏に入ったり床下を這い回ったりするのは現実的ではありません。だからこそ、保証が切れる前のタイミングでプロに依頼する「2年アフター点検」に大きな価値があります。
点検の結果、何もなければ「この家はしっかり建てられているんだな」という安心を買ったことになります。もし不具合が見つかれば、メーカーに無償で直してもらうための確実な根拠になります。
株式会社さくら事務所のような専門家によるホームインスペクションを、保証が切れる前の「建物の健康診断」として活用し、後悔しない家選び、そして家守りを実現しましょう！
今回は、数多くの現場を見てきたさくら事務所関西代表の大森敞彦さんが、保証が切れる前にチェックすべき「住宅保証の期限」と、プロが見る「屋根裏・床下」の衝撃の実態について詳しく解説します。
■ 知っておきたい「住宅保証」の2つのルール
住宅の保証には、法律で決まっている大きな2つのルールがあります。
・10年保証（瑕疵担保責任）：基礎、柱、梁などの「構造」に関わる重大な不具合や、雨漏りに対する保証。
・2年保証（契約不適合責任）：クロスのひび割れ、床なり、ドアの不具合、設備の不良など、構造以外の不具合。
多くの住宅メーカーでは、初期不良に関する保証を「2年」としていることが多いため、この期限が切れる前にしっかりと点検を行うことが、将来の大きな出費を防ぐ鍵となります。
■ 屋根裏・天井裏のチェックポイント（見えない場所の「欠陥」）
屋根裏や天井裏は、住んでいる人が立ち入ることはまずありません。しかし、ここには家の寿命を左右するリスクが隠れています。
・断熱材のズレ・隙間：断熱材が正しく敷かれていないと、冷暖房効率が落ちるだけでなく、結露の原因にもなります。
・金物のボルトの緩み：家は日々微細に揺れているため、締め忘れや緩みがないか確認が必要です。
・木材の含水率：木材に含まれる水分（含水率）が 20% を超えると、腐朽やカビのリスクが高まります。
・ダクトの接続不良：ユニットバスの換気扇ダクトの接続が甘く、天井裏に湿気が漏れているケースが意外と多いのです。
・法令違反（防火処理）：特に都会の3階建てなどは防火規定が厳しく、天井裏が正しくプラスターボードで囲われているかなどのチェックが不可欠です。
■ 床下のチェックポイント（水漏れの恐怖）
床下もまた、トラブルの温床になりやすい場所です。大森さんは過去に、「数年間、お風呂の水が床下に漏れ続けていた」という恐ろしい事例も目撃しています。
・配管の接続不良（水漏れ）：職人さんが接着剤（ボンド）を付け忘れ、配管が外れて床下が水浸し、あるいはトイレの汚水が漏れている…という悲劇が実際に起こり得ます。
・コンクリートのひび割れ：基礎に大きなクラック（ひび割れ）が入っていないか確認します。
・断熱材の脱落：床下の断熱材が剥がれ落ち、冬場の寒さの原因になっていることがあります。
■ 建物の「傾き」は体に感じる1,000分の3の差
建物がわずかに傾いていることもあります。プロはオートレーザーなどの精密機器を使って、床や壁の傾きを計測します。
・許容範囲：一般的に築10年未満で1ｍあたり3mmまでは許容範囲とされることが多いですが、それを超えると傾きを感じるようになります。
・プロの感覚：インスペクターは 1,000分の3を超えると体感で傾きを感じ始めます。最大で 1,000分の10という深刻な事例もあるため、傾斜地にある物件などは特に注意が必要です。
【まとめ】後悔しない家選びを実現しましょう！
2年という期限を1日でも過ぎてしまうと、それまで無償で直してもらえたはずの不具合がすべて「有償」になってしまいます。
「自分たちで見る」といっても、屋根裏に入ったり床下を這い回ったりするのは現実的ではありません。だからこそ、保証が切れる前のタイミングでプロに依頼する「2年アフター点検」に大きな価値があります。
点検の結果、何もなければ「この家はしっかり建てられているんだな」という安心を買ったことになります。もし不具合が見つかれば、メーカーに無償で直してもらうための確実な根拠になります。
株式会社さくら事務所のような専門家によるホームインスペクションを、保証が切れる前の「建物の健康診断」として活用し、後悔しない家選び、そして家守りを実現しましょう！
関連記事
【リフォーム済み中古戸建て】「キレイ」を信じるな！プロが教える、見た目だけリフォームの「ヤバい見抜き方」と落とし穴3選
【2025年度最新】戸建ての修繕費は30年で「1200万円」!? 5年前より1.4倍に急騰した衝撃の試算結果
【擁壁崩壊】突然自宅が崩れる？プロが警告する「危険な擁壁」の予兆と放置NGのサイン
チャンネル情報
個人向け不動産コンサルティング会社「株式会社さくら事務所」◆株式会社さくら事務所さくら事務所は「人と不動産のより幸せな関係を追求し、豊かで美しい社会を次世代に手渡すこと」を目的として、創業者・現会長の長嶋修が設立した、中立・公正な業界初の個人向け総合不動産コンサルティングサービス企業です。