TBS「マツコの知らない世界」（火曜後8・55）が13日に放送され、タレントのマツコ・デラックス（53）が千葉県出身者を代表して？旧国鉄とJRに対する愚痴を漏らした。

この日取り上げたテーマの一つが「身近なプチ贅沢！豪華列車の世界」。

そのなかで2024年、40年ぶりに新型車両が導入された「特急やくも」の話題になった時だった。

電車マニアの面々は「旧型やくも」と「新型やくも」が並んだ写真に「いい並びですね」と盛り上がったが、マツコは「あれね、皆さんがいうほどアタシそんなに（旧型やくもに）ありがたみ感じないんですよ」とポツリ。

「房総特急はず〜っとあれだった。お古が回って来てね、いろんなところから。あれはね、JRがね、国鉄が千葉をないがしろにしている象徴なんですよ。山手線のお古なんだかんな！今、総武線！！新車なんか来ないんだよお前、ず〜っと！！！」と愚痴りまくった。

「で、新車は全部もうホントに凄い速度で稲毛を通過してって！」と地元・稲毛の名前を出してさらにチクリ。「声の小さなババア同士で乗ったらもう会話ができないぐらい」と電車が出す音の大きさを皮肉っていた。