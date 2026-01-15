¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù15Ç¯¤Ö¤ê´°Á´¿·ºîÀ©ºî¡¡¡Ø³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù´ÆÆÄ¤Ï²¡°æ¼é¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡ßProduction I.G¶¨ÎÏ
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë´°Á´¿·ºî¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢2026Ç¯¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï²¡°æ¼é»á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¢À©ºî¶¨ÎÏ¤ÏProduction I.G¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û15Ç¯¤Ö¤ê¿·ºîÈ¯É½¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥é¥®¥¦¥¹¶ä²Ï¤òÉñÂæ¤ËÀïÆ®¤È±¢ËÅ¤¬±²´¬¤¯Ãæ¡¢¼«¿È¤Î½ÐÀ¸¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¤¡¢Àï¤¤¤ÈÆ¨Ë´¤òÂ³¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆóÂÊâ¹Ô·¿¤Î¿Í·¿Ê¼´ï¥¢¡¼¥Þ¡¼¥É¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤ò¡¢Åë¾è¤¹¤ëÊ¼»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢À¸Â¸Î¨¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¥í¥Ü¥Ã¥ÈÊ¼´ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖºÇÄã¤ÎÌîÏº¤É¤â¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ö¥Ü¥È¥à¥º¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ÄìÊÕ¤òÉ½¤¹bottoms¤Ë¤«¤±¤ÆÙèÙé¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¡Ö¾ÃÌ×ÉÊ¡×¡ÖÊ¼´ï¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥ºÀ©ºî¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1983¡Á84Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢OVA¡¢³°ÅÁ¡¢·à¾ìÈÇ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾å±Ç¡¢½ñÀÒ²½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î´°Á´¿·ºî¤Ï¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¡£1ºîÌÜ¡ØÌµÅ¨Ä¶¿Í¥¶¥ó¥Ü¥Ã¥È£³¡Ù¤¬1977Ç¯10·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é2027Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ø¤Î·É°Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢2026Ç¯¤«¤é2028Ç¯¤Î3Ç¯´Ö¤ò¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊµÇ°»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
