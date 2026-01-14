R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¼¡´ü´ÆÆÄ¸õÊä¤Î°ì¿Í¤Ë¥¯¥í¥Ã¥×»á¤ÎÌ¾¡¢X¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÂàÇ¤È¯É½¸å¤Ë¡Ö»ä¤ÎÅÅÏÃ¤Ï¼ÂºÝ¤ËÌÄ¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¿·´ÆÆÄ¸õÊä¤Ë¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×»á¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éR¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿X¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£·î13Æü¤ËÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤Î¥¢¥ë¥Ù¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²Æ¤Ë¿·´ÆÆÄ¤òÇ¤Ì¿¤¹¤ëºÝ¤Ë¸õÊä¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¥¯¥í¥Ã¥×»á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ä¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë»Ø´ø´±»þÂå¤Î18-19¥·¡¼¥º¥ó¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢23-24¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼´ÆÆÄ¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈ¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤»¤Ð¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Ï¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢X¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤È¯É½¸å¤ËÆÈ¡ØServusTV¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÅÅÏÃ¤Ï¼ÂºÝ¤ËÌÄ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤â¿ô¿Í¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
