この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

中古戸建てを探していると、「新築そっくり！」「即入居可！」というリフォーム済み物件に目を奪われることがありますよね。自分でリフォームする手間も費用も省けてラッキー！……と思いきや、そこにはプロだからこそ警戒する「業界構造の罠」が隠されているんです。建築士・ホームインスペクターのさくら事務所執行役員CROの田村啓さんがリフォーム済み物件の落とし穴と対応策について解説します。





■ 「買い取り再販」のビジネスモデルに潜む罠

「買い取り再販」とは、不動産業者が中古物件を買い取り、リフォームして利益を乗せて売るビジネスです。これ自体は社会的に意義のある仕組みですが、構造上、以下の問題が起きやすいのが現実です。

・リフォーム費用の圧縮：販売価格は相場に縛られるため、利益を出すためにリフォーム費用が削られやすい。

・「見た目」への偏重：内見時に「わあ、キレイ！」と思ってもらうことが最優先されるため、壁紙、床、水回り設備など、目に見える場所にばかり予算が割かれがちです。



■ プロが教える「見た目だけリフォーム」の3つの落とし穴

戸建てには、マンションと違って「小屋裏（屋根裏）」や「床下」、「外壁」といった広大なチェックポイントがあります。ここがおざなりにされている物件が実は多いんです。



1. 基礎の「お化粧」と隠れたクラック

外から見ると、基礎が塗装されてピカピカに見えることがあります。これは「お化粧」と同じ。

表面はキレイでも、床下に潜って「裏側」を確認すると、大きなひび割れ（クラック）がそのまま放置されていることがあります。裏側まではお化粧をしない業者が多いため、ここが「すっぴん」のコンディションを確認できるポイントです。



2. 床だけ水平、建物は傾いたまま

中古戸建てには多かれ少なかれ「傾き」があるものですが、これをどう直したかが問題です。

床を張り替える際に、床の表面だけを水平に調整（レベリング）し、建物全体の根本的な傾き（不同沈下など）を放置しているケースがあります。壁の垂直を測ったり、床下を確認したりしないと、建物が抱える根本課題を見逃してしまいます。



3. 天井裏に隠された「青空」

これは極端な例ですが、実際にあった怖いお話です。

室内は新築のようにキレイなのに、屋根裏の点検口を開けてみたら、屋根に穴が開いていて「空が見えた」という事例があります。雨漏りリスクを抱えたまま、天井だけ新しくして隠して売られている可能性があるのです。



■ 失敗しないために！必ず確認すべき「3つの魔法の資料」

リフォーム済み物件を検討する際は、不動産会社に以下の資料や情報を求めてみてください。誠実に答えてくれるかどうかが、安心のバロメーターになります。

・リフォームの前後がわかる図面・写真：どの範囲を、どう直したのか。特に「ビフォー」の写真があるか確認しましょう。

・リフォームの「背景」：単に古くなったから直したのか、それとも「雨漏り」や「シロアリ被害」があったから直したのか、根本的な理由を確認します。

・隠したりごまかしたりしない姿勢：資料を出し渋ったり、建物そのものに興味がなさそうな担当者（利益だけを重視している）には注意が必要です。



【まとめ】後悔しない家選びを実現しましょう！

リフォーム済み物件は、自分で工事をしなくていいという大きなメリットがあります。しかし、その「キレイ」が表面的なものか、建物の健康を考えたものかを見極めるのは、一般の方には非常に難しいのが現実です。

たとえ契約後であっても、お引き渡し前や、契約不適合責任の期間内（一般的に3ヶ月）であれば、まだリカバリーのチャンスはあります。

株式会社さくら事務所のような専門家によるホームインスペクションを活用し、床下や屋根裏といった「見えない場所」の健康診断を行って、後悔しない家選びを実現しましょう！