寒くて掃除のやる気が出ない季節は、100円ショップの掃除グッズで賢くコスパよく掃除しませんか。ここでは、100円ショップに週3〜4回の頻度で通い、2500点以上を試したakanekoさん（インスタグラムフォロワー3.2万人）に、何度もリピート買いした「掃除アイテム」をお聞きしました。

100均ラバーが「何度もリピ買いした」掃除グッズ

基本的にダイソーには週3回、セリアには週1回通い、新作や消耗品などの100均アイテムをたくさん試してきました。そのなかでとくにリピート買いしたものは、

【写真】衛生的！立たせて保管できる隙間用ブラシ

＜ダイソー＞

・ゆらゆらスキマブラシ

・抗菌圧縮ネットスポンジ

＜セリア＞

・水切れの良いミニボトル洗いスポンジ

・凄腕くん お風呂のカビ用研磨剤入ブラシ

・プレミアムメラミンスポンジ

の5つ。主にキッチンのシンクや洗面所、トイレといった水回り掃除で使うことが多いです。

衛生的＆収納しやすい！ダイソーの掃除グッズ

「ゆらゆらスキマブラシ（立つスキマブラシ）（税込110円）」は、ブラシ部分を直置きせずに立たせておけて、衛生的なところが決め手。

パッキンやタイルなど、細かい溝にたまった汚れをサッと掃除できます。私は排水口などの細かい部分を掃除するときに愛用しています。

「抗菌圧縮ネットスポンジ（税込110円）」はキッチンの食器洗いに使っています。いろいろなキッチンスポンジを試しましたが、最終的にこちらに戻ってきました。

決め手は収納のしやすさ。1袋6個入りでコスパもすごくよいのですが、薄く圧縮されていて、水で濡らすと膨らむところも魅力。ストックしておくとき、引き出しの収納スペースを圧迫しないのが最大のメリットです。

細かい汚れもかき出せる！セリアで買うアイテム

「水切れの良いミニボトル洗いスポンジ（税込110円）」は、その名のとおり水筒を洗うのに便利なアイテム。小ぶりなサイズなので、口径が狭いボトルでも洗いやすくて助かっています。

持ち手の先がカギ状になっていてバーに引っかけられるので、収納スペースにも困りません。

「凄腕くん お風呂のカビ用研磨剤入ブラシ（税込110円）」は、ブラシが先端にかけて山切りカットになっています。斜めに細くなっているので、お風呂のタイルなど、溝の細かい汚れをかき出すのに効果的。ガンコな汚れもするすると落ちます。

メラミンスポンジは必ずストック

そして「凄腕くん プレミアムメラミンスポンジ BIG3（税込110円）」は、リピ買いに加えて家に必ずストックしているもののひとつ。

コーヒーやお茶を飲むと、どうしてもコップに茶渋がついてしまいますが、このスポンジならすぐに落とせます。それだけでなく、小学生の娘がテーブルにお絵描きしてしまったペンの汚れや、油性のマジックで書いた落書きも落ちるので重宝しています。

ただ、メラミンスポンジは研磨効果があるので、使い方には気をつけています。以前は洗面シンクの掃除にも使っていましたが、細かい傷がついて汚れがたまりやすくなるとも聞くので、今は茶渋や落書きの汚れを落とす目的で使っています。

かゆいところに手が届く、100均のお掃除アイテムを紹介しました。皆さんもぜひ、お近くの100円ショップでチェックしてみてはいかがでしょうか。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください