がんを公表した元女優・希良梨さん（４５）が検査を受けることを報告し、近影を公開した。

９日のインスタグラムで「今日は、大学病院へ、ＣＴの検査へ行って参ります」と説明。「本当は逃げたい気持ちがありますが自分の身体ですので しっかり前向きに、大切に、きちんとしなければいけないなぁと思う今日この頃です。抗がん剤の副作用の影響で抜けた何本かの歯も、親知らずの抜かなければならないかもしれなくて…それは本当に後がいいなぁって思っています！」と明かした。

続けて「これから、、、ＣＴ検査です」と検査着の自撮りをアップ。その後は「ＣＴ検査で、忘れていた事。造影剤を点滴すると、身体中が、身体の中から燃える様に熱くなり息苦しくなる 終わった瞬間の脱力感で、身体が全く動かなくなり車椅子で運ばれ、しばらく寝ていたそうです」と横になった姿も投稿し、「意識はうっすらありましたが、前回も、同じ様な事が起こっていました。すっかり忘れていた事。付き添いで側にいてくれた、妹分、ｍａｏ、本当に貴女の存在に救われてます 有難うね…」と伝えた。

フォロワーからは「頑張ってください」「無理しないでね」「応援してます」などの声が寄せられている。

希良梨さんは１９９８年放送のフジテレビ系ドラマ「ＧＴＯ」で生徒役を演じ、近年はメキシコを拠点に活動していたが、２０２４年９月に婦人科の検査でがんを患っていることが判明し、手術したと告白。２５年１月の投稿で、がんが転移していたこととステージ３であることも明かした。７月の投稿では「抗がん剤治療は全て終わらせました」とした上で、「これからは、自分らしく、自由に新しく、新たな地で、芸能人としてでは無く、生きてみたい」と芸能界からの引退を発表。１１月１９日に「希良梨さんはただいま危篤中でございます」とのコメントが投稿され、心配の声が上がっていたが、２１日に「無事に意識が回復しました」と報告された。