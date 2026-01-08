「服のレパートリー少ない」人へ！【ハニーズ】大人の即戦力！「着回し力100点ワンピ」

服のレパートリーが少ないと感じているなら、“着回し力”を重視したアイテム選びをしてみて。特に今の時期に選ぶなら、冬から春まで長く活躍してくれるワンピースが心強い存在になるはずです。【ハニーズ】で見つけたのは、レイヤード次第で多彩な表情を楽しめる「即戦力ワンピ」。レースやバルーンシルエットなど、ほどよくトレンドを取り入れたデザインに注目です。

上品にもカジュアルにも馴染むレースワンピース

【ハニーズ】「レースワンピース」\3,480（税込）

重ねるだけでコーデにリッチな表情をもたらしてくれそうな、コードレースのワンピース。ゆとりのある形と抜け感のあるVネックで、上品にもカジュアルにも着こなしやすい1枚です。腰まわりや脚まわりを自然にカバーできそうなのも、大人女性にとって嬉しいポイント。冬はタートルネックやジーンズを合わせて、春はカットソーとのレイヤードで軽やかにと、季節をまたいで着回しを楽しめそうです。

立体フォルムのキャミソールワンピース

【ハニーズ】「バルーンキャミワンピース」\3,980（税込）

バルーンシルエットが目を引くキャミソールワンピース。立体的なフォルムながら、胸下の切り替えデザインでメリハリが生まれ、バランスよく着こなせそうです。さらに扱いやすいポリエステル素材で、ニットアイテムともブラウスともレイヤードしやすいところも◎ この価格ながら紐の長さを調整できるほか、下身頃に裏地がついているのも高ポイント。

