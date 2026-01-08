この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マイホーム選びで「新築は安心だけど高い」「中古は安いけど性能が不安」と悩む方は多いはず。建築士でありホームインスペクターのさくら事務所執行役員CROの田村啓さんは、まず「自分が何を最優先するか」で選ぶべき人が分かれると指摘します。



■ 新築建売を買うべき人は「初期スペックの安心感」を重視する人

2025年4月の法改正（省エネ性能義務化・4号特例縮小）により、新築住宅の品質の底上げが行われました。

品質のボトムアップ：省エネ性能が義務化され、断熱等級4以上が最低ラインになりました。これにより、これまではバラつきがあった施工品質の「下振れ」が抑えられるようになっています。

税制面の大きなメリット：中古と比較して、新築（特に長期優良住宅など）は住宅ローン減税が圧倒的に強く、戻ってくるお金を考慮すると実質コストが下がるケースも多いのが特徴です。



■ 築15年中古戸建てを買うべき人は「立地と選択肢」を重視する人

中古住宅の最大の強みは、その圧倒的な「物件数」と「立地の良さ」にあります。

理想のエリアで探せる：同じ予算なら、新築よりも駅に近い場所や、人気のエリアで探せる可能性が格段に高まります。

・価格のこなれ感：築15年程度であれば価格も落ち着いており、選択肢が非常に広いボリュームゾーンです。

・性能は後から上げられる：築15年だと今の基準より性能が低いこともありますが、後述するリフォームで十分にリカバリーが可能です。



■ 中古の性能不足は100万～200万円で劇的に改善できる！

「中古は寒い」という不安は、部分的なリフォームで解決できます。

≪田村さんおすすめのリカバリー方法≫

・内窓（インナーサッシ）の設置：リビングや寝室などの窓を二重にする。

・断熱材の強化：床下や屋根裏（小屋裏）の断熱材を厚くする。

・換気システムの更新：熱を逃がしにくい換気システムへの変更。



これらの断熱リフォームに、外壁塗装などのメンテナンス費用（約200万円）を合わせ、トータルで300万円ほどの予算を見ておけば、今の新築基準に近い快適な住まいにアップデートできます。



■ 買った後のお金（トータルコスト）を考えて比較する

初期費用だけでなく、住み始めてからのお金も考慮して比較することが重要です。

新築は初期費用が高めですが、当面のメンテナンス費用は不要で、光熱費も安定して低く抑えられます。一方、築15年の中古は初期費用を抑えられますが、購入後数年以内に外壁塗装や防水工事、シロアリ対策などで約200万円～のメンテナンス費がかかるのが一般的です。

さらに、住宅ローン減税の戻り額も新築の方が大きいため、10年～20年単位のトータルコストでどちらがお得かは、物件のコンディションによってケースバイケースになります。



■ インスペクター田村さんの個人的な結論は？

田村さん自身の答えは、意外にも「中古」。 その理由は、プロとして「コンディションを見極められるから怖くない」という点に加え、「ピカピカの新築よりも、自分好みにDIYや手を加えやすい中古の方が、いじりがいがあって愛着を持てる」というライフスタイル上の好みにありました。



【まとめ】どちらを選んでも「健康診断」が成功の鍵！

新築でも中古でも、後悔しないための絶対条件は「建物の状態を正しく把握すること」です。

新築の場合、実は7割の物件で何らかの施工不備が見つかるというデータもあります。お引き渡し前のチェックで、不備をしっかり直してもらうことが大切です。一方、中古の場合は、現在の劣化状況と将来いくらかかるかを見極める必要があります。

株式会社さくら事務所のような専門家によるホームインスペクションを必要経費と捉えて活用し、初期段階で建物の健康診断を行い、後悔しない家選びを実現しましょう！