人気コスプレイヤー・伊織もえ（年齢非公表）が5日に自身のX（旧ツイッター）を更新。香港で救急搬送された際、救急車内の写真をアップしたことが不適切だったとし、謝罪した。

伊織は香港でのイベントに出演予定だったが、体調不良のため急きょキャンセルに。「自分では我慢してれば治るかもと思っていたんだけど、吐いている途中で一時的に意識が無くなってしまってたくさんの方に助けていただきました。その後はホテルの方が気にかけてくれたり、救急の方や医療関係者のみなさん、関係者のみなさんが本当に優しくしてくださって心から感謝しています」と、改めて救急搬送されたと報告した。

また「イベント欠席理由を心配してくださる方へ状況を伝えたくて撮影された搬送時の写真を掲載しましたが、表現として強く、誤解や不快な思いを招いてしまいました。配慮が足りず申し訳ありません。緊急時の画像掲載は今後控えます」と謝罪していた。

伊織は3日、自身が救急搬送される様子を写した画像をXにアップ。関係者が撮影したものと思われる（現在は削除済み）。これにネット上では「何より救急隊の皆様に無礼すぎる」「ちょっと価値観ズレてる」「文章の報告で十分だと思う」「救急隊員まで写すのは本当に良くない」といった批判が多数寄せられていた。