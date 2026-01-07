1月5日、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERのメンバー、櫻井優衣が《映画を見に行きました! マフラーで毛だらけです…笑》と自身のInstagramを更新。投稿した私服コーデが話題を集めている。

【写真】格の違いを見せつけた…櫻井優衣のハイブラ私服コーデ

“格”を感じさせるスタイリング

「櫻井さんは、2025年9月に雑誌『Ray』の専属モデルに加入することが発表されるなど、男性ファンにとどまらず女性層からの支持も厚い存在です。普段のInstagramでもラフで親しみやすいコーディネートが多く、今回もSupremeの“S”が印象的なセットアップ姿でした」（芸能ジャーナリスト、以下同）

一見すると気取らない私服スタイルだが、その中でひときわ目を引いたのが、白のミニバッグだ。

「櫻井さんが合わせていたのは、高級ファッションブランドCHANELの2025/26年秋冬コレクションとして発売されている『CHANEL 22 ミニ ハンドバッグ』。若者の間で流行しているミニサイズながら、参考価格85万3600円とされる高額なアイテムです。櫻井さんと同じ20代の層にとっては、簡単に手が出る価格帯とは言えないでしょう。ラフな装いの中にさりげなく高級感を取り入れるあたり、売れっ子アイドルとしての存在感を感じさせます」

さらに首元には、ファッションブランドAcne Studiosの『フリンジウールスカーフ』を着用。定価は7万7000円前後。全体を主張しすぎないバランスでまとめつつも、随所に“格”を感じさせるスタイリングとなっていた。

X上では、《ハイブラ着こなしてて素敵!》《金持ってる人はこうやって高いもん買って日本経済をまわしてくれ》《優衣ちゃんの可愛さの証明だと思う。自分が着たら絶対ブランドに着られちゃうもん》など、櫻井の着こなしや存在感を評価する声が相次いでいる。

「FRUITS ZIPPERは2022年4月10日にデビュー。同月29日にデジタル配信された『わたしの一番かわいいところ』をきっかけに一気に注目を集めました。櫻井さん自身も、2025年9月に『キミのことが好きなわたしが好き』でソロデビューを果たすなど、個人での活動も目立っています。アイドル業と並行し、ファッション面での発信力も今後さらに高まっていくでしょう」

グループとしての活躍に加え、個人の表現の幅を広げ続ける櫻井優衣。その私服スタイルにも、引き続き注目が集まりそうだ。