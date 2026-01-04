この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が質問に回答！『【永久保存版】2025年質問コーナー50選！老後資金を確保するために新NISAでやるべきことについて紹介します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザー・鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で『【永久保存版】2025年質問コーナー50選！老後資金を確保するために新NISAでやるべきことについて紹介します！』と題した動画を公開した。視聴者から寄せられた50の質問に対し、鳥海氏が実践的な視点で回答を重ねる内容となっている。



動画の冒頭で鳥海氏は、判断の質は知識の量に比例するという前提を示す。人は知っている情報で物事を判断するため、知らないことがあればそれを調べることで判断レベルが向上する。しかし、調べるべき対象が何なのか自覚できていない場合、学びは停滞する。そこで有効なのが他人の質問を聞くことであり、他者の疑問から自身の盲点を発見する機会となる。本動画は、そうした視点の拡張を狙いとしている。



質問の内容は多岐にわたる。初心者が抱く「オルカンとS&P500のどちらが良いか」といった定番の疑問に対しては、どちらが増えるかよりも「長く続けられるか」「安心できるか」を基準に選ぶべきだと鳥海氏は語る。投資開始のタイミングについても、積立投資を前提とするならば割高感を気にするより「とにかく早く始めること」が重要だと強調した。



為替リスクへの懸念に対しては、「問題は為替より株価である」と断言する。過去30年間で為替は最大でも倍半分程度の変動にとどまったが、S&P500は約8.9倍に成長した。さらに、円高局面では米国企業の輸出競争力が高まり株価が上昇する可能性がある点を指摘し、為替変動が必ずしも不利に働くわけではないとの見解を示した。



資産配分や追加投資のタイミング、セキュリティ対策、年金受給戦略、相続時の扱いなど、実務面での疑問にも丁寧に応答している。また、投資心理に関する質問では、「決断を先延ばしにする時間こそ最大の無駄である」と述べ、行動を優先する姿勢の重要性を訴えた。



本動画は、具体的な数値や制度の仕組みを交えながら、投資初心者から中級者までが抱える疑問を体系的に整理する内容だ。単なる知識の羅列ではなく、判断の軸を持つための考え方を提示している点で、資産形成の実践に活かせる構成となっている。