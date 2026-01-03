第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われ、青学大が5時間18分8秒の往路新で3連覇を飾った。山上りの5区（20.8キロ）で黒田朝日（4年）が、驚異の区間新で大逆転。元日のニューイヤー駅伝で快走したランナーから最大級の賛辞が贈られた。

トップの中央大と3分24秒差の5位で5区を発進した黒田が、異次元の走りでチームを往路優勝に導いた。

序盤から快ペースでライバルをかわし、終盤には早稲田大の“山の名探偵”こと工藤慎作（3年）も抜き去った。1時間7分16秒は、青学大OBの若林宏樹さんの記録を1分55秒も更新する区間新記録だった。

元日のニューイヤー駅伝2区で22人抜きの区間新記録をマークした創価大OBの吉田響（サンベルクス）は、文化放送で往路のゲスト解説を務めた。黒田の激走に「凄すぎて…。そのことで頭がいっぱい」と話した。

黒田は卒業後、ニューイヤーを制したGMOインターネットグループに加入。吉田は「来年、黒田君と同じ実業団の舞台で戦わないといけない。楽しみというか、来ないでくれという気持ち」ともはや恐怖の気持ちまで込められた、最大級の賛辞を贈った。

2025年箱根駅伝では2区で激突し、吉田が1時間5分43秒の日本人最高記録で区間2位。1秒差で黒田を破っている。吉田は「フルマラソンの舞台で活躍すると思う。負けない記録をどんどん出していきたい」と闘志を高めていた。



