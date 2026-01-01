おしっこを失敗してしまったワンコの後始末のため、飼い主さんはほんの一瞬その場を離れたといいます。戻ってくると、待っていたのは“反省とは程遠い光景”でした。

投稿は記事執筆時点で152万回再生を突破。「ギリ可愛いが勝つ」「元気あり過ぎｗ」などのコメントが寄せられています。

【動画：おしっこを失敗しちゃった犬→片付けようと一瞬離れた結果…まさかの『全く反省していない様子』】

おしっこ失敗から…

TikTokアカウント「mamesibanodon」に投稿されたのは、豆柴の「どん」ちゃんのお姿。2024年10月生まれのどんちゃんは、まだまだやんちゃで元気いっぱい。この日はおしっこを失敗してしまい、飼い主さんは片付けのために一瞬その場を離れたといいます。

床一面にはトイレットペーパーのようなものが散乱し、なかなかの光景が広がっていたそうです。すると片付け途中なことが伝わってくる場面の中、何か横切るものが。あまりに早く、何が横切ったのか一瞬分からないほど。

反省とは無縁の全力ダッシュ

よく見ると、勢いよく横切っていたのはどんちゃん。散らばった紙の山へ突進し、さらに蹴散らすように走り抜けていったとか。見えなくなったかと思うと再び猛スピードで登場。飼い主さんの気持ちとは裏腹に、テンションが上がってしまったご様子。その光景に、思わずクスッと笑ってしまいます。

何度も横切り走り回る姿からは、反省している雰囲気は感じられなかったとか。むしろ「新しい遊び場を発見した」とでも言いたげなはしゃぎっぷりで、その無邪気さについ許してしまいたくなります。どうやら飼い主さんも、『可愛い』が勝ってしまったよう。

可愛いは正義

紙の上を、あえて通るように走り回っているようにも見えるどんちゃん。思わず笑ってしまった飼い主さんの様子からは、呆れてしまった気持ちとともに、深い愛情が入り混じっているようにも感じられます。

全力で走り回る茶色い小さな体と、床を覆う白い紙の残骸。これにより生み出された光景は、まさにカオス。反省ゼロにも見える仕草ですが、最終的には“可愛さがすべてを上回る”瞬間だったのでした。

投稿には「ガチでギリギリ可愛いが勝つ」「まったく罪悪感なさそうで可愛すぎ♡」「失敗したって分かってるのかな（笑）」「幻か残像か、何か走り回ってますか？ｗ」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「mamesibanodon」では、豆柴・どんちゃんの元気いっぱいな日常が投稿されています。思わず笑ってしまうやんちゃな姿に癒されたい方はぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「mamesibanodon」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。