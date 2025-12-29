「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

第７０回目となったグランプリは、３番人気の３歳馬ミュージアムマイルが制した。鞍上のＣ・デムーロ騎手（３３）＝イタリア＝は先週の朝日杯ＦＳ（カヴァレリッツォ）に続き２週連続のＧ１制覇。７度目の挑戦で初めて年末の大一番を勝利し、兄のＭ・デムーロ騎手（４６）＝栗東・フリー＝とレース史上初のジョッキーによる兄弟制覇達成となった。２着には１２番人気のコスモキュランダ、３着には２番人気のダノンデサイルが入り、連覇を狙った１番人気のレガレイラは４着に敗れた。

２番人気のダノンデサイルは追い上げ届かず、２年連続の銅メダルに終わった。

道中は中団の外めを追走。戸崎圭は「思ったより後ろからになりましたが、前も流れているなと思って、そこでジッとしていました。前走ほどは力まず、リラックスして走れていましたね」と冷静に機をうかがった。「４角で仕掛けた時は突き抜けるんじゃないかという感じだったんですけどね。ただ、そこから右にモタれる面が出てしまって…。それが本当に痛かった」と唇をかんだ。

安田師は「エキサイトさせないような調教が、レースで直結すると分かったことは収穫です」と分析。「今後は馬の状態を見てから判断することになりますが、ドバイ遠征を視野に入れています」と明かした。ジャパンＣに続く３着に終わったが、来年の中東でこの悔しさを晴らす。