１７歳のシンデレラガールが五輪の切符を手に――。

来年２月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子の日本代表に、千葉県市川市在住の中井亜美選手（ＴＯＫＩＯインカラミ）が選ばれた。愛知県で４〜６日に行われたグランプリ（ＧＰ）ファイナルで日本人最高の２位、１９〜２１日の全日本選手権で４位に入ったことが評価され、シニア本格参戦１年目で快挙を成し遂げた。（渋谷功太郎）

「夢だった五輪の出場権を得られてすごくうれしい。次の夢は（五輪で）結果を残すこと」

五輪代表の最終選考会だった全日本選手権から一夜明けた２２日、中井選手は代表に選出された喜びをこう語った。

１９日のショートプログラムでは、得意のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を含む３本のジャンプを鮮やかに決め、自己最高（７８・００点）に迫る７７・５０点をたたき出した。

２１日のフリーでは、冒頭のトリプルアクセルが２回転半になるミスがあったものの、その後のジャンプの種類が重複しないようにとっさの判断で構成を変更する冷静さを見せ、大崩れすることなく演技をまとめ上げた。

強心臓ぶり

新潟県出身で、５歳の頃にフィギュアスケートを始めた。小学校卒業を機に市川市に転居し、ＭＦフィギュアスケートアカデミー（船橋市）の１期生として、中庭健介コーチ（４４）に師事している。

これまではジュニアが主戦場だったが、今季からシニアに本格参戦。１０月のＧＰシリーズ第１戦のフランス大会でいきなり優勝する「強心臓ぶり」を見せ、第３戦のカナダ大会でも３位に入った。緊張を乗り越えて自分らしい演技をするコツについて、「きつくて大変な練習を乗り越えたことが自信になっている。本番は楽しむことだけを意識している」と話す。

最大の武器は、女子選手では跳べる人が限られるトリプルアクセルだ。身長１メートル５０と小柄だが、腕を大きく使って踏み切りの前から勢いをつけ、他の選手よりも速い回転速度を生み出しているという。

今季は陸上でもできるトレーニングとして、段差を使う練習を取り入れた。踏み切ったときに１段上るイメージを持つことで、「トリプルアクセルの成功率や感覚が良くなっている」と手応えを感じている。

ジャンプだけでなく、技と技の間のスケーティングでもポーズに気を配るなど、プログラム全体を通して隙のない演技に取り組んできた。中庭コーチは「ジャンプで注目されているけど、滑りを人に伝えるセンスを持っている選手」と評する。

苦しみ越え

だが、五輪出場が見えてきたＧＰファイナルあたりから「試合に出るのが怖くなった。周りから期待されているのも実感して、（スケートの）楽しさを忘れる部分があって苦しんだ」という中井選手。それでも、重圧に打ち勝ったのは成長の証しだ。

五輪に向けて、「一日も後悔のない日々を過ごしたい。自分自身の最高の演技ができるように努力していく」と決意を語った。