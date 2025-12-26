戦争で延期されているウクライナ大統領選挙が今後実施された場合、ワレリー・ザルジニー前軍総司令官が、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領を大差でおさえるという世論調査結果が24日（現地時間）、公開された。

この日公開された調査によると、ウクライナの世論調査機関SOCISが成人2000人を対象に対面調査を行った結果、1回目の投票ではゼレンスキー氏が22％、ザルジニー氏が21％をそれぞれ得て、決選投票に進むことが予想された。

しかし、2人が対決する決選投票では、ザルジニー氏が64％の支持を得て、36％にとどまると予測されるゼレンスキー氏を圧倒するとの見通しが示された。

今回の調査は、ウクライナ議会が戦時の戒厳状態でも大統領選挙の実施可能性を検討するため、最近タスクフォース（TF）構成を推進する中で発表された。

ザルジニー氏は、2022年2月の戦争勃発のおよそ6カ月前からウクライナ軍を率い、対ロシア抗戦を指揮した。戦争初期にキーウ陥落を狙ったロシアの攻勢を阻み、ロシアが占領していた領土のおよそ半分を奪還するのに寄与して「国民英雄」に浮上した。

しかしゼレンスキー氏との対立の末、昨年2月に解任された後、駐英大使のポストへ移り、その後はゼレンスキー氏の最も有力な政治的ライバルとして名前が取り沙汰されている。

調査では、ザルジニー氏が大統領選に出馬しない場合、ゼレンスキー氏がキリロ・ブダノフ軍情報総局長と決選投票で対峙するだろうと予想された。この場合でも、ゼレンスキー氏は44％にとどまり、ブダノフ氏が56％を得て勝利する見通しだと、地元紙キーウ・インディペンデントは伝えた。

ウクライナでは、戒厳令が宣言されると大統領選挙を含むすべての選挙を中断するという憲法規定に伴い、昨年3月に予定されていた大統領選を実施できなかった。このため、当初昨年5月に任期が満了していたゼレンスキー氏は引き続き大統領職に留まっている。

ただし、ドナルド・トランプ米国政府をはじめ、国内外から早期選挙実施を求める圧力は次第に強まっている。