Ê¡°æ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å¡¢Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¤Ë¤¢¤ë¸¶»ÒÎÏµ¡¹½¤Î¿··¿Å¾´¹Ï§¸¶·¿Ï§¡Ö¤Õ¤²¤ó¡×¤Ç¡¢Êü¼ÍÀ­Êª¼Á¤Î¥È¥ê¥Á¥¦¥à¤ò´Þ¤à¿å¤¬Ï³¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ3¿Í¤¬ÇÑÏ§ºî¶È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èï¤Ð¤¯¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿³°Éô¤Ø¤ÎÊü¼ÍÇ½Ï³¤ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ê¡°æ¸©¸¶»ÒÎÏ°ÂÁ´ÂÐºö²Ý¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å3»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö¤Õ¤²¤ó¡×¤Î¸¶»ÒÏ§Êä½õ·ú²°3³¬¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤Ç¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷3¿Í¤¬ÇÛ´É¤òÀÚÃÇ¤¹¤ëºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÇÛ´É¤ÎÃæ¤«¤é´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥È¥ê¥Á¥¦¥à¤ò´Þ¤à¿å¤¬20¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Û¤ÉÏ³¤ì½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ºî¶È°÷3¿Í¤ÏÆó½Å¼êÂÞ¤ÈÁ´¿Èºî¶ÈÉþ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î³°¤Ë½Ð¤¿¤¿¤á¡¢Èï¤Ð¤¯¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³°Éô¤Ø¤ÎÊü¼ÍÇ½Ï³¤ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÇÛ´É¤Ï¿åÈ´¤­¤Îºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿å¤¬Ï³¤ì½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ê¡°æ¸©¤Ï¡¢¿åÈ´¤­¤Î¼ê½ç¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Õ¤²¤ó¤Ï2003Ç¯¤Ë±¿Å¾¤òÄä»ß¤·¡¢¸½ºßÇÑÏ§ºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£