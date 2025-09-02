9月2日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、台湾の日本産食品の輸入規制撤廃について意見を交わした。 台湾の対応が、中国の政治的な対応の歪みを明らかにできれば 台湾当局は8月1日、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて導入した日本産農林水産物・食品の輸入規制を全面的に撤廃す