「ちいかわ」3度目の「anan」スペシャルエディション表紙登場 “草むしり検定5級”への道プレイバックも
【モデルプレス＝2025/12/23】イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」の登場するキャラクターのちいかわ、ハチワレ、うさぎが、2026年1月7日発売の「anan」2478号ちいかわスペシャルエディション（マガジンハウス）の表紙に登場。「ちいかわ」が同誌の表紙に登場するのは、今回が3度目となる。
【写真】初の映画化決定「ちいかわ」ナガノ氏のイラスト＆コメント
「ちいかわ」が初めて「anan」の表紙を飾った2022年9月7日発売号は、話題を呼び完売状態となった。また、第2弾表紙となった2025年1月8日発売号も、重版がかかるほどの人気を集めた。今回、コラボレーション表紙の第3弾が決定。小さいカラダで元気いっぱいに手を上げてポーズを決めるちいかわ、ハチワレ、うさぎの可愛らしさは、寒さや年末年始の疲れも吹き飛びそうな印象を与える。うさぎのテーマカラーでもあるイエローをベースにした、過去の表紙と一緒に並べたくなるデザインとなっている。
さらに、今回もちいかわスペシャルエディションのみに特製シールが付属。2025年、多くの人が固唾を呑んで合否を見守ったちいかわの草むしり検定について、その合格を祝う気持ちを込め、ちいかわとハチワレが仲間たちに「喜びのおすそわけ」をして回ったエピソードから印象的なカットをピックアップ。身近な場所に貼ることで、背中を押してくれるようなハッピーオーラを感じられるシールである。
また、誌面では8ページにわたり、ちいかわの魅力を紹介。予期せぬ展開に毎回ドキドキさせられるちいかわの「ユニークなストーリーを楽しむ連作ガイド」や、思わず親近感を覚えるふとしたディテールを集めた「共感する日常シーン詰め合わせ」のほか、草むしり検定5級への道を振り返るページも掲載される。映画化やちいかわパーク、ちいかわ焼きなど、最近の話題についても改めて振り返る内容となっている。（modelpress編集部）
◆「ちいかわ」3度目の「anan」表紙飾る
◆「ちいかわ」草むしり検定5級振り返るページも
