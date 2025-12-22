女のコらしさ満点♡ どんなコーデにもあう【フリルミニスカート】着回し術4選

寒い冬だからこそ、ガーリーコーデで気分をあげちゃおう！そこで今回は、1枚で女のコらしさをプラスできる「チェック柄フリルミニスカート」の着回しコーデを4つご紹介します。カジュアルにもガーリーにも着回せる万能アイテムは、日常使いにも推し活にもぴったりです♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ チェック柄ミニスカート 女のコらしさ満点のフリルミニ カジュアルにもガーリーにも着回せるマルチアイテム。シャツやカーディガンとあわせれば、ミーハーガーリーなスクールガールコーデの完成♡ チェック柄ミニスカート 3,959円／PHILLY

Cordinate パリジェンヌなおめかしコーデ 寒い冬にぴったりなもこもこアウターが、華やかなでフレンチガーリーな印象を与えてくれる♡ チェックミニをあわせてスクールガールなフレッシュさをプラスして。 チェック柄ミニスカートは着回し。ボアフレンチブルゾン 14,300円／dazzlin BIGシャツブラウス 6,820円／Lumier バッグ 10,450円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）ロングブーツ 16,500円／dazzlin

Cordinate ピンク×チェックの定番ガーリーコーデ ピンク×チェックは、絶対的に可愛い！ロゴニットで冬らしさを出しつつ、チェックミニで肌見せすれば、カジュアル仕上げで甘くなりすぎない♡ チェック柄ミニスカートは着回し。ピンクロゴニット 8,690円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）

Cordinate 赤がお強い♡ ミーハーガーリースタイル お強い赤も、白もこアウターも、ガーリーなミニスカートが上手にまとめてくれる♡ カラーアイテムを積極的に取り入れて、元気いっぱいなミーハーガール風に。 チェック柄ミニスカートは着回し。ボアフレンチブルゾン 14,300円／dazzlin ピンクタートルカットソー 9,900円／ビームス ボーイ（ビームス ボーイ 原宿）バッグ 9,900円／キャセリーニ（NADIA FLORES EN EL CORAZON）ソックス 1,100円／靴下屋（Tabio）スニーカー 10,890円／RANDA

Cordinate 冬の肌見せガーリーコーデ なんだか元気が出ないときには、ミニスカートで肌見せするのが◎。ブラウン系のこっくりカラーで統一して季節感を出せば、肌見せも冬らしく決まる♡ チェック柄ミニスカートは着回し。ブラウンニットカーディガン 11,990円／RANDA マフラー 4,840円、ミトン 2,970円／ともにVACANCY（アンティローザ）バッグ 10,450円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）ソックス 1,100円／靴下屋（Tabio）ローファー 12,900円／MANGO 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／昭和女子大

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来