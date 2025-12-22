女のコらしさ満点♡ どんなコーデにもあう【フリルミニスカート】着回し術4選
寒い冬だからこそ、ガーリーコーデで気分をあげちゃおう！そこで今回は、1枚で女のコらしさをプラスできる「チェック柄フリルミニスカート」の着回しコーデを4つご紹介します。カジュアルにもガーリーにも着回せる万能アイテムは、日常使いにも推し活にもぴったりです♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
チェック柄ミニスカート
女のコらしさ満点のフリルミニ
カジュアルにもガーリーにも着回せるマルチアイテム。シャツやカーディガンとあわせれば、ミーハーガーリーなスクールガールコーデの完成♡
Cordinate パリジェンヌなおめかしコーデ
寒い冬にぴったりなもこもこアウターが、華やかなでフレンチガーリーな印象を与えてくれる♡ チェックミニをあわせてスクールガールなフレッシュさをプラスして。
Cordinate ピンク×チェックの定番ガーリーコーデ
ピンク×チェックは、絶対的に可愛い！ロゴニットで冬らしさを出しつつ、チェックミニで肌見せすれば、カジュアル仕上げで甘くなりすぎない♡
Cordinate 赤がお強い♡ ミーハーガーリースタイル
お強い赤も、白もこアウターも、ガーリーなミニスカートが上手にまとめてくれる♡ カラーアイテムを積極的に取り入れて、元気いっぱいなミーハーガール風に。
Cordinate 冬の肌見せガーリーコーデ
なんだか元気が出ないときには、ミニスカートで肌見せするのが◎。ブラウン系のこっくりカラーで統一して季節感を出せば、肌見せも冬らしく決まる♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／昭和女子大
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来