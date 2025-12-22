¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ø»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È»ñ»º¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊýÉ¬¸«!°Õ³°¤ÈÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¤Ë¼¹Ãå¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¤È»ñ»º³ÛÊÌ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹!¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£50Âå¤«¤éÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¤Ç»ñ»º1,000Ëü±ß¤ò3,000Ëü±ß¤Ø¤ÈÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¡¢»ñ»ºµ¬ÌÏÊÌ¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Ä»³¤»á¤¬ºÇ¤â¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆþ¶âÎÏ¡×¤ÎÀäÂÐÅª½ÅÍ×À­¤Ç¤¢¤ë¡£Åê»ñÀè¤ÎÁªÄê¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤¤¤Ã¤¿»ÞÍÕ¤ÎÀï½Ñ¤Ë¿À·Ð¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÂÌ¤Ê»Ù½Ð¤Îºï¸º¤È¸½¶â¤ÎÃßÀÑ¤ËÃíÎÏ¤¹¤Ù¤­¤À¤È¤¤¤¦¡£»á¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£Ëè·î¼«Æ°Åª¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢»Ù½Ð¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¸½¶â¤òÃù¤á¡¢Ãù¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤òÄÉ²ÃÅê»ñ¤¹¤ë¡£¤³¤Î3¤Ä¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¶òÄ¾¤Ë·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ñ»º·ÁÀ®¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£

Æ°²è¤Ç¤Ï»ñ»ºµ¬ÌÏ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë²ÝÂê¤ÈÂÐ½èË¡¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¶âÍ»»ñ»º1,000Ëü±ß¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤è¤êÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ËËþÂ­¤»¤º¡¢»Ù½Ð²þÁ±¤È¼«Æ°Æþ¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£·î1Ëü±ß¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ç¤â10Ç¯´Ö¤Ç120Ëü±ß¤Îº¹¤È¤Ê¤ê¡¢·î5Ëü±ß¤Ê¤é600Ëü±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¡£ÃÏÌ£¤À¤¬³Î¼Â¤Ê²þÁ±¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡£

»ñ»º¤¬1,500Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÌýÃÇ¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÅª¤Ï¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅÔ¹ç¤è¤¯²ò¼á¤·¡¢À¸³è¿å½à¤ò°ú¤­¾å¤²¤¿¤ê»Ù½Ð´ÉÍý¤òÂÕ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸½¤ì¤ë¡£Ä»³¤»á¤Ï¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿½¬´·¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊËþÂ­¤ÏÄäÂÚ¤ò¾·¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£

»ñ»º¤¬2,000Ëü±ß¡¢3,000Ëü±ß¤ÈÁý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Àº¿ÀÅªÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ìÃ»´üÅª¤Ê¾ðÊó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£3,000Ëü±ß¤Îµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯Íø5%¤Î±¿ÍÑ²¼¤ÇËè·î15Ëü±ß¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ¤â35Ç¯´Ö¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤À¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï»ñ»º¤ò¤É¤¦Áý¤ä¤¹¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦À¸¤­¤¿¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£

Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÂÑÀ­¤Î·çÇ¡¤À¤ÈÄ»³¤»á¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¾Ç¤ê¤¬¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯Åê»ñ¤äº¾µ½Èï³²¤ò¾·¤­¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤ÎºÃÀÞ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£»á¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ë¼¹Ãå¤·¤Ê¤¤À¸¤­Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¡£¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤É¡¢¶âÁ¬¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤½¼Â­´¶¤Î¸»Àô¤ò»ý¤Ä¼Ô¤Û¤É¡¢»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¯Ä¹´üÅª¤ÊÀÑÎ©¤ò·ÑÂ³¤Ç¤­¤ë¡£¼¹Ãå¤ò¼êÊü¤·¤¿¤È¤­¡¢µÕÀâÅª¤Ë»ñ»º¤Ï¼«Á³¤ÈÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¹½Â¤¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤ª¤±¤ë»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¿´ÍýÅª»ýÂ³À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¿ôÃÍ¤È¹ÔÆ°¸¶Â§¤ò¼¨¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:00

Åê»ñÀè¤è¤ê»Ù½Ðºï¸º¤ÈÆþ¶âÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³
02:59

Æþ¶âÎÏ½Å»ë¤ÎÍýÍ³¤È»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÍ¥Àè»ö¹à
08:34

Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ñ»º¤òÃù¤á¤é¤ì¤Ê¤¤º¬ËÜ¸¶°ø
05:22

»ñ»ºµ¬ÌÏ³ÈÂç¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿´ÍýÅªÊÑ²½¤È¹ÔÆ°¤Î°ÂÄê²½
09:26

¤ª¶â¤ò»È¤ï¤º¤ËËþÂ­¤Ç¤­¤ë³èÆ°¤È¤½¤Î¼ÂÌ³Åª¸ú²Ì

