Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬»ñ»º·ÁÀ®¤ÎËÜ¼Á¤ò¸ì¤ë!¡Ø»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È»ñ»º¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊýÉ¬¸«!°Õ³°¤ÈÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¤Ë¼¹Ãå¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¤È»ñ»º³ÛÊÌ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹!¡Ù
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä»³¤»á¤¬ºÇ¤â¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆþ¶âÎÏ¡×¤ÎÀäÂÐÅª½ÅÍ×À¤Ç¤¢¤ë¡£Åê»ñÀè¤ÎÁªÄê¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤¤¤Ã¤¿»ÞÍÕ¤ÎÀï½Ñ¤Ë¿À·Ð¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÂÌ¤Ê»Ù½Ð¤Îºï¸º¤È¸½¶â¤ÎÃßÀÑ¤ËÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£»á¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£Ëè·î¼«Æ°Åª¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢»Ù½Ð¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¸½¶â¤òÃù¤á¡¢Ãù¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤òÄÉ²ÃÅê»ñ¤¹¤ë¡£¤³¤Î3¤Ä¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¶òÄ¾¤Ë·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ñ»º·ÁÀ®¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï»ñ»ºµ¬ÌÏ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë²ÝÂê¤ÈÂÐ½èË¡¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¶âÍ»»ñ»º1,000Ëü±ß¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤è¤êÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ËËþÂ¤»¤º¡¢»Ù½Ð²þÁ±¤È¼«Æ°Æþ¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£·î1Ëü±ß¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ç¤â10Ç¯´Ö¤Ç120Ëü±ß¤Îº¹¤È¤Ê¤ê¡¢·î5Ëü±ß¤Ê¤é600Ëü±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¡£ÃÏÌ£¤À¤¬³Î¼Â¤Ê²þÁ±¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
»ñ»º¤¬1,500Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÌýÃÇ¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÅª¤Ï¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅÔ¹ç¤è¤¯²ò¼á¤·¡¢À¸³è¿å½à¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤ê»Ù½Ð´ÉÍý¤òÂÕ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸½¤ì¤ë¡£Ä»³¤»á¤Ï¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿½¬´·¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊËþÂ¤ÏÄäÂÚ¤ò¾·¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»ñ»º¤¬2,000Ëü±ß¡¢3,000Ëü±ß¤ÈÁý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Àº¿ÀÅªÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ìÃ»´üÅª¤Ê¾ðÊó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£3,000Ëü±ß¤Îµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯Íø5%¤Î±¿ÍÑ²¼¤ÇËè·î15Ëü±ß¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ¤â35Ç¯´Ö¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤À¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï»ñ»º¤ò¤É¤¦Áý¤ä¤¹¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦À¸¤¤¿¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÂÑÀ¤Î·çÇ¡¤À¤ÈÄ»³¤»á¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¾Ç¤ê¤¬¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯Åê»ñ¤äº¾µ½Èï³²¤ò¾·¤¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤ÎºÃÀÞ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£»á¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ë¼¹Ãå¤·¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¡£¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤É¡¢¶âÁ¬¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤½¼Â´¶¤Î¸»Àô¤ò»ý¤Ä¼Ô¤Û¤É¡¢»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¯Ä¹´üÅª¤ÊÀÑÎ©¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¡£¼¹Ãå¤ò¼êÊü¤·¤¿¤È¤¡¢µÕÀâÅª¤Ë»ñ»º¤Ï¼«Á³¤ÈÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¹½Â¤¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤ª¤±¤ë»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¿´ÍýÅª»ýÂ³À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¿ôÃÍ¤È¹ÔÆ°¸¶Â§¤ò¼¨¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
