「IT行きてぇ！」就活を舐めていたFラン卒男性、入社後に告げられた“まさかの配属先”と驚愕の経歴
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
25卒の男性がYouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」の動画に出演し、卒業後1年足らずで2社を退職した驚きの経歴を明かした。入社後わずか3日で辞めた会社も含まれており、その赤裸々な理由が語られている。
動画に出演した25卒男性は、自身の経歴を説明。2025年4月に1社目に入社するも5月末に退職。その後コンビニでアルバイトをしながら就職活動を再開し、同年12月1日に2社目に入社したが、なんと3日で辞めてしまったという。
2社目は憧れのIT業界だったというが、実態は大きく異なった。男性は「IT系なんで」という理由でウェブ面接のみで内定。しかし、入社後の研修はほぼ自習状態で、3日目には「コールセンター」への配属が決定した。希望との相違を訴え退職を申し出ると、担当者から「最悪、君に損害賠償請求されるかもしれない」と脅しとも取れる言葉を告げられたことを明かした。
そもそも1社目をわずか2ヶ月で辞めたのにも理由があった。男性は「転勤はない」と聞いていたが、営業志望の同期が静岡の工場へ転勤命令を受けたのを見て会社に不信感を抱いたという。さらに、社長から「辞めたやつは全員負け組だ」と言われたことが決定打となり、退職を決意したと語った。
立て続けに会社を辞めた男性だが、今後の夢を問われると「家で仕事したい」「サボりたいから」と、IT業界への憧れは変わっていない様子。そのあまりに素直な動機に、司会のさざえ氏も思わず笑ってしまう一幕があった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
会社を辞めたい人向けのチャンネルです【経歴】2020.3 大学卒業2020.4 自動車ディーラーに入社2020.7 退職代行で逃亡2020.8 フリーターになる、同時に新卒応援チャンネルを始める2024.12 バイト先が潰れる2025.1〜 専業YouTuber
youtube.com/@Ysazae YouTube