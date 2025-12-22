“M-1王者”たくろう赤木、父はスパルタだった「『脳みそから血出るくらい頑張れ』って」
漫才日本一を決める「M-1グランプリ2025」で、第21代王者に輝いたお笑いコンビ・たくろうが、12月21日に放送された情報番組「有働Times」（テレビ朝日系）に出演。ボケの赤木裕（34歳）の“スパルタな父”について語った。
エバース、たくろう、ドンデコルテの3組で行われた決勝の最終決戦、審査員9人（中川家・礼二、海原ともこ、アンタッチャブル・柴田、笑い飯・哲夫、フットボールアワー・後藤、かまいたち・山内、ナイツ・塙、ミルクボーイ・駒場、博多大吉）中8人の票を集めて、史上最多となる1万1521組の頂点に立ったたくろう。優勝の興奮に包まれる中、すぐに「M-1グランプリ2025」の後番組である「有働Times」にたくろうが生出演した。
その中で、赤木には“スパルタな父”がいるという話題になり、ツッコミのきむらバンド（35歳）は「こんなゆったりもしてて。おどおどもしてたりするんですけど、意外とお父様がスパルタというか」とコメント。
赤木は「ホンマに…ホンマに『脳みそから血出るくらい頑張れ』っていうことをよく言われてましたね」と話し、きむらバンドは「僕も1回お会いしたときに、トイレで横にお父様来られて。『おはようございます』って挨拶したら、『頭から血出るくらい頑張れよ！』って」言われたそうで、赤木は「僕だけなら良いんですけど、僕の周り各所で言っちゃってるんで、ちょっと僕だけにしといて欲しい」と語った。
また、優勝直後とあって、まだ父には連絡していないという赤木は、カメラを通してメッセージを伝えるよう促されると、手を振りながら「おとうさ〜ん…あの…優勝したよ〜。ほんで…定年退職、お済みになって…いやあおつかれさまでした」と話し、きむらバンドから「もったいないよ！電波もったいないよ！そんなのさ！」とツッコまれた。
エバース、たくろう、ドンデコルテの3組で行われた決勝の最終決戦、審査員9人（中川家・礼二、海原ともこ、アンタッチャブル・柴田、笑い飯・哲夫、フットボールアワー・後藤、かまいたち・山内、ナイツ・塙、ミルクボーイ・駒場、博多大吉）中8人の票を集めて、史上最多となる1万1521組の頂点に立ったたくろう。優勝の興奮に包まれる中、すぐに「M-1グランプリ2025」の後番組である「有働Times」にたくろうが生出演した。
赤木は「ホンマに…ホンマに『脳みそから血出るくらい頑張れ』っていうことをよく言われてましたね」と話し、きむらバンドは「僕も1回お会いしたときに、トイレで横にお父様来られて。『おはようございます』って挨拶したら、『頭から血出るくらい頑張れよ！』って」言われたそうで、赤木は「僕だけなら良いんですけど、僕の周り各所で言っちゃってるんで、ちょっと僕だけにしといて欲しい」と語った。
また、優勝直後とあって、まだ父には連絡していないという赤木は、カメラを通してメッセージを伝えるよう促されると、手を振りながら「おとうさ〜ん…あの…優勝したよ〜。ほんで…定年退職、お済みになって…いやあおつかれさまでした」と話し、きむらバンドから「もったいないよ！電波もったいないよ！そんなのさ！」とツッコまれた。