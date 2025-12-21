新車88万円！ 新型「“1人乗り”ミニ軽トラ」発表！

神奈川県伊勢原市に拠点を置くEVメーカーのバブルは、新たな超小型3輪トラックとなる新型「VIVEL TRUCK（ビベルトラック）」を発表しました。

一見すると遊園地の乗り物のようにも見える愛らしいルックスですが、その中身は日本の狭い道路事情や配送現場のニーズを徹底的に研究し、実用性に優れたモデルとして作られています。

【画像】超カッコいい！ これが新型「“1人乗り”ミニ軽トラ」です！（39枚）

今回登場した新型ビベルトラックは、従来モデルでユーザーからの要望が多かった「ドア」を装備し密閉構造へと進化しました。

従来モデルではドアがなく開放的だったサイド部分にしっかりとしたドアが装着されたことで、雨風をしのげる快適なキャビンを獲得。

セキュリティ面と耐候性が飛躍的に向上し、ビジネスからレジャーまで幅広いシーンで使える、全天候型の相棒へと生まれ変わりました。

この新型ビベルトラックの最大の特徴は、何と言ってもそのコンパクトなサイズ感です。

全長2170mm×全幅1070mm×全高1605mmというボディサイズは、一般的な軽トラック（全長約3.4m×全幅約1.48m）と比較しても圧倒的に小さく、駐車スペースは軽自動車1台分あれば2台停めてもまだ余裕があるほど。

また幅約1メートルの車体は、住宅街の入り組んだ路地や、工場・市場などの施設構内といった、軽トラックですら入っていけないような狭い道でもスイスイと走り抜けることができます。

しかし、ただ小さいだけではなく、リアには縦65cm×横86cm×高さ65cmという実用的な荷台ボックスを備えており、最大積載量は200kgを確保。

ちょっとした配送業務や農作業の収穫運搬、あるいはキャンプ道具を詰め込んでのソロアクティビティなど、見た目以上の「使える」積載能力を秘めています。

さらに、荷台にはトノカバー（フタ）が標準装備されているため、突然の雨でも大切な荷物を濡らす心配がありません。

法的な区分においては「ミニカー登録」となる点も、新型ビベルトラックの大きな魅力です。

道路交通法上は普通自動車として扱われるため、運転には普通免許（AT限定可）が必要ですが、ヘルメットの着用義務はありません。

一方で、道路運送車両法上は原動機付自転車に近い扱いとなるため、車検が不要であり、車庫証明の取得も必要ない（地域による）という、四輪車と二輪車の「良いとこ取り」をしたようなメリットを享受できます。

維持費の安さも圧倒的で、ガソリン代のかからない電動モーター駆動により、ランニングコストは100km走行あたりわずか約150円。

家庭用の100Vコンセントで手軽に充電できるため、専用の充電設備を設置する工事も不要です。

ガソリン価格の高騰が続く昨今において、この経済性は家計や経費削減を考える事業者にとって最強の武器となるはずです。

走行性能に関しても、実用的なスペックが与えられています。

定格出力590Wのモーターとリチウムイオンバッテリーを搭載し、最高速度は時速55kmに設定。街中の配送や近距離の移動であれば交通の流れに乗るのに十分な性能です。

航続距離はスペック上で最大100kmとされており、一度の充電で一日の業務をこなすには十分なスタミナを持っています。

また3輪構造ゆえに、2輪車と比較して転倒のリスクが低く、4輪車のように安定して走行できるため安心してハンドルを握ることができます。

さらにバックモニターも標準装備されているため、後方の視界が制限されがちなトラック形状でも、バック駐車や狭い場所での方向転換がスムーズに行える配慮がなされています。

エクステリアデザインも、新型モデルに進化したことで洗練されました。

丸みを帯びたフロントフェイスやコンパクトなキャビンは、威圧感を与えないフレンドリーな印象で、街中を走れば注目の的となることでしょう。

メーカー保証も「1年または5000km」が付帯しており、遠方のユーザーに対しても部品供給などで対応する体制が整えられている点も安心材料の一つと言えます。

そんな新型ビベルトラックの車両価格（消費税込）は88万円。100万円を大きく割り込むプライス設定は、軽トラックの新車価格と比較しても十分に競争力があります。

「雨に濡れたくないけどクルマは維持費が高い」「バイクでは荷物が積めないし転倒が怖い」といった悩みを一挙に解決する、屋根付き・ドア付きの“ミニ軽トラ”が全国の路地裏を走り回る日は、そう遠くないかもしれません。