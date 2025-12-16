日本維新・吉村洋文代表と藤田文武共同代表が１６日、国会内で高市早苗首相と党首会談を行った後に、ＹｏｕＴｕｂｅで「緊急生配信」を行った。

高市自民との連立の絶対条件に掲げた衆院議員の議員定数削減に関して、今臨時国会で提出した法案が審議すらされず終了することに。高市首相との会談では来年通常国会での成立を目指すことで合意していた。

吉村代表は「顔洗って出直してきた吉村です。腹立ってしょうがない」と怒り、「通常国会は時間切れはない。絶対にやるんだ、諦めない。高市総理もやろうということで完全一致しました」と述べた。

藤田氏と互いに今臨時国会は怒ってばっかりだったと振り返りつつ、藤田氏は「やる気ない人としゃべってるんで、僕ら。だんだん腹立ってきて」とぶっちゃけた。

現在野党が削減法案に否定的だが、２０１３年には民主党が「８０議席削減法案」を出しているとして、藤田氏が「ここに証拠物件」とペーパーを示し、吉村氏が「８０議席、どこの政党が出してるん！？」と声を上げた。

藤田氏が「その中で今いる人の名前を読み上げます」とニヤリとし、吉村氏が「悪いねー！」

「岡田前幹事長、泉健太前代表…」と読み上げ、吉村氏が「泉さん、まっぴらごめんって俺に言ってなかった！？自分出してるやんか」

「安住幹事長、枝野予算委員長、小川淳也前幹事長、玉木雄一郎代表、野田代表、辻元清美さん、原口さん…」と読み上げが続き、吉村氏が「やってるやんか！」と突っ込んだ。