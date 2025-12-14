新パジェロS GT！

三菱自動車のタイ法人は2025年11月28日、現地で生産している3列シートSUV「パジェロスポーツ」の新モデル「パジェロスポーツGT」をタイ国際モーターエキスポ2025で公開しました。

パジェロスポーツは、三菱の黄金期を象徴する本格SUV「パジェロ」で培ったオフロード性能や耐久性を受け継ぐミドルSUVです。

【画像】超カッコイイ！ 三菱「“新”パジェロS」を画像で見る（88枚）

ルーツは、パジェロの派生モデルとして1996年に日本で生産・販売が始まった「チャレンジャー」ですが、車種整理や海外戦略の見直しが進むなかで、現在は生産・販売の中心をASEAN諸国へ移しています。

現行型は2015年に登場した3代目にあたり、ピックアップトラック「トライトン」（先代）と共通のラダーフレーム構造を採用しています。

ボディサイズは全長4840mm×全幅1815mm×全高1835mmで、ホイールベースは2800mm。最低地上高は219mmと、スズキ「ジムニー」を超えます。乗車定員は2-3-2の7人乗りです。

パワートレインは2.4リッター直列4気筒ディーゼルエンジン（最高出力184馬力、最大トルク430Nｍ）に6ATを組み合わせ、FWD（前輪駆動）としています。

装備差によるグレードはこれまで「プライム」と上位の「エリートエディション」の2種類でしたが、エントリーグレードとして新設定されたのが今回モーターエキスポで公開されたGTです。

GTは、プライムのダウングレードに位置づけられ、装備を見直すことで価格を抑えた点が特徴となります。

具体的にはワイヤレス充電器、シートのランバーサポート、リア12.1インチモニターなどが省略され、利便装備を中心に内容を整理しています。

エクステリアでは18インチホイールが切削光輝＋ブラックからシルバー仕上げへと変更され、インテリアでも計器パネルがフルデジタルからアナログメーターへと変更されています。

ボディカラーはホワイトとダークグレーの全2色。価格は113万9000バーツ（約500万円）。プライムより25万バーツ（約110万円）安くなっています。実用性を保ちながらコストを抑えることで、同社は、より幅広い層にアプローチする考えです。