Åìµþ¥á¥È¥í8000·Ï¤Ï¤É¤ó¤ÊÅÅ¼Ö¡©
¡¡Åìµþ¥á¥È¥íÈ¾Â¢ÌçÀþ¤Ç¼ÖÎ¾¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿8000·ÏÅÅ¼Ö¤ò¿··Á18000·ÏÅÅ¼Ö¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë·×²è¤Ï2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç±Ä¶È±¿Å¾¤Ë½¢¤¯8000·Ï¤Ï»Ä¤ê2ËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀËÊÌ¡Û8000·Ï¤Î¼ÖÆâ¤È¸å·Ñ¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡8000·Ï¤Ï1980¡Ê¾¼ÏÂ55¡ËÇ¯¡¢±ÄÃÄÃÏ²¼Å´¡Ê¸½¡¦Åìµþ¥á¥È¥í¡Ë¤¬È¾Â¢ÌçÀþÍÑ¤Î¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁö¹Ôµ¡´ï¤Ë³×¿·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÂÎ¤Î¿§¤Ï¡¢È¾Â¢ÌçÀþ¤Î¥é¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤ÎÀèÆ¬Éô¤Ï¡¢Á°ÌÌ¤ò·¹¼Ð¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤¬¤é´Ý¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿·Á¾õ¤Ç¡¢Á°¾ÈÅô¤ò³Ñ·Á¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¦ÌÌ¤Ï±ÄÃÄ¼ÖÎ¾¤Ç½é¤á¤Æ¡¢°ìËç¤ÎÁë¤¬²¼Êý¸þ¤Ø¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ³«¤¯¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö°ìÃÊ²¼¹ßÁë¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Âç¤¤ÊÁë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡8000·Ï¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿1980Ç¯º¢¤ÏÃÏ²¼Å´¤Î¼ÖÎ¾¤ËÎäË¼¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢8000·Ï¤ÏÎäË¼¤¬ÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤á½àÈ÷¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¸å¤ÎÁýÈ÷¼ÖÎ¾¤ÏÅö½é¤«¤éÎäË¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Ï´ûÂ¸¼ÖÎ¾¤«¤éÆâÁõ¤òÊÑ¹¹¡£ºÂÀÊ¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤ËÌÏÍÍ¤òÆþ¤ì¤Æ¾èµÒ¤¬ºÂ¤ë°ÌÃÖ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹Ôµ¡´ï¤Ï¡¢²þÎÉ·Á¤ÎÅÅµ¡»Ò¥Á¥ç¥Ã¥ÑÀ©¸æ¤òºÎÍÑ¤·¡¢²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÆ°ºîÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ó¼ý¤Ç¤¤ëÅÅÎÏ¤òÁý¤ä¤·¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉôÉÊÅÀ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Ü¥ë¥¹¥¿¥ì¥¹Âæ¼Ö¤òËÜ³ÊÅª¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¾Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìµÞ¿·¶ÌÀîÀþ¡ÊÅö»þ¡Ë¡¦ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤È¤ÎÁê¸ßÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¯¡¢ÅìµÞ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤Ç±¿Å¾Âæ¤Ë¤ÏT·Á¤Î¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ë¥Þ¥¹¥³¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡8000·Ï¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿°ìÃÊ²¼¹ßÁë¡¦ÎäË¼½àÈ÷¡¦ÃåÀÊ°ÌÃÖ¤ÎÌÀ³Î²½¤È¤¤¤Ã¤¿»ÅÍÍ¤Ï¡¢ÀéÂåÅÄÀþ¤äÍ³ÚÄ®Àþ¤ÇÁýÈ÷¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
6Î¾ÊÔÀ®¤â¤¢¤Ã¤¿8000·Ï
¡¡È¾Â¢ÌçÀþ¤ÎÎó¼Ö¤Ï¸½ºß10Î¾ÊÔÀ®¤Ç¤¹¤¬¡¢1981¡Ê¾¼ÏÂ56¡ËÇ¯4·î1Æü¤Ë8000·Ï¤¬±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿Åö»þ¤Ï6Î¾ÊÔÀ®¤È8Î¾ÊÔÀ®¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ï©Àþ¤Î±ä¿¤äÍ¢Á÷ÎÏ¤ÎÁý¶¯¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢8000·Ï¤Ï6¼¡¡Ê6²ó¡Ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁýÈ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£1982¡Ê¾¼ÏÂ57¡ËÇ¯¤Ë¤Ï8Î¾ÊÔÀ®¤ËÅý°ì¤µ¤ì¡¢1987¡Ê¾¼ÏÂ62¡ËÇ¯¤Ë¤Ï10Î¾ÊÔÀ®¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£1994¡ÊÊ¿À®6¡ËÇ¯¤Ë¤Ï10Î¾ÊÔÀ®¤ËÅý°ì¤µ¤ì¡¢10Î¾ÊÔÀ®19ËÜ¡Ê·×190Î¾¡Ë¤ÎÀ½Â¤¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë8000·Ï¤Ï¡¢ÊÔÀ®¤ò¿¤Ð¤·¤Ä¤Ä¼ÖÎ¾¤ÎÁýÈ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÈÖ¹æ¤ÈÀ½Â¤¤Î½çÈÖ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÔÀ®Ã±°Ì¤ÇºÇ¸å¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï1990¡ÊÊ¿À®2¡ËÇ¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Âè10ÊÔÀ®¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1994¡ÊÊ¿À®6¡ËÇ¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿6¼¡¼Ö¤Ç¤¹¡£Âè1¡ÁÂè7ÊÔÀ®¤ÎÃæ´Ö¼Ö¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÀ½Â¤»þ´ü¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬8000·Ï¤ÎÆÃ¿§¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁýÈ÷²áÄø¤ÇºÙ¤«¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬1994¡ÊÊ¿À®6¡ËÇ¯¤ËÁýÈ÷¤µ¤ì¤¿Àè¤Î6¼¡¼Ö¤Ç¤¹¡£6¼¡¼Ö¤Ï¼ÖÂÎ¤äÂæ¼Ö¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð½¾Íè¤Î8000·Ï¤è¤êÁë¤Î½ÄÀ£Ë¡¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±»þ´ü¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿ÆîËÌÀþÍÑ¤Î9000·ÏÅÅ¼Ö¤È»÷¤¿¹½Â¤¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£6¼¡¼Ö¤ÏÂè1¡ÁÂè7ÊÔÀ®¡Ê8101F¡Á8107F¡Ë¤Î6¡¦7¹æ¼Ö¤ËÏ¢·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë±Ä¶È±¿Å¾¤«¤éÂà¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡8000·Ï¤Î±¿ÍÑ¶è´Ö¤Ï¡¢ÅÐ¾ìÅö½é¤ÏÈ¾Â¢ÌçÀþ¤ÈÄ¾ÄÌÀè¤ÎÅìµÞ¿·¶ÌÀîÀþ¡¦ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2003¡ÊÊ¿À®15¡ËÇ¯¤Ë¤ÏÄ¾ÄÌÀè¤ÎÅìÉðÀþ¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸½ºß¤Ï¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤ÎÃæ±ûÎÓ´Ö¤«¤éÈ¾Â¢ÌçÀþ¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÅìÉð°ËÀªºêÀþ¡ÊÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡Ë¤Îµ×´î¤äÅìÉðÆü¸÷Àþ¤ÎÆî·ª¶¶¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë8000·Ï¤ÎÁýÈ÷²áÄø¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÊÔÀ®¤¬¸½ºß¤ÎÅìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1987¡Ê¾¼ÏÂ62¡ËÇ¯¤«¤é10Î¾ÊÔÀ®3ËÜ¤¬ÅìÀ¾Àþ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢JRÀþ¤òÁö¹Ô¤·¤ÆÃæ±ûÀþ¤Î»°Âë¤äÁíÉðÀþ¤ÎÄÅÅÄ¾Â¤Þ¤Ç¾è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎ¤Î¿§¤Ï¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±¿Å¾Âæ¤Ï½¾Íè¤ÎÅìÀ¾Àþ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²þ½¤¤µ¤ì¡¢º¸¼ê¥Þ¥¹¥³¥ó¡¢±¦¼ê¥Ö¥ì¡¼¥¤Î2¥Ï¥ó¥É¥ë¼°¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÀ¾Àþ¤Ç¤Î³èÌö¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢Ìó1Ç¯¤ÇÈ¾Â¢ÌçÀþ¤ËÅ¾½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î8000·Ï
¡¡8000·Ï¤ÏÅÐ¾ìÅö»þ¤«¤é»Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°´Ñ¤À¤È2002Ç¯º¢¤«¤é¹ÔÀèÉ½¼¨´ï¤¬»úËë¼°¤«¤éLED¼°¤Ë¸ò´¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÉðÀþ¾è¤êÆþ¤ì¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó3¿§LED¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¥«¥é¡¼LED¤ËÊÑ¤¨¤¿ÊÔÀ®¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÖÆâ¤ÏºÂÀÊ¤Î¥â¥±¥Ã¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉ½ÉÛ¤¬¸ò´¹¤µ¤ì¡¢»ç¿§¤äÀÄ·Ï¡ÊÍ¥ÀèÀÊ¡Ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2005¡ÊÊ¿À®17¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ÊÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢10Ç¯¤¬¤«¤ê¤ÇÁ´¼ÖÎ¾¤¬²þ½¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÆâ¤ÏÆâÁõ¤¬°ì¿·¤µ¤ì¡¢ÊÉÌÌ¤¬ÎÐ·Ï¤À¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤ÏÇò·Ï¤Ë²þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿3¡¦9¹æ¼Ö¤Ë¤Ï¼Ö¤¤¤¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áö¹Ôµ¡´ï¤â¸ò´¹¤µ¤ì¡¢ÅÅµ¡»Ò¥Á¥ç¥Ã¥ÑÀ©¸æ¤ò¤ä¤á¤ÆVVVF¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æ¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¼ê¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢Èâ¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¼ÖÆâÉ½¼¨´ï¤ÏLED¼°¤«¤éLCD¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±Õ¾½¥â¥Ë¥¿¤Ë¸ò´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤Ï1¤«½ê¤Ë¤Ä¤2²èÌÌ¤¢¤ê¡¢ÊÒÂ¦¤Ï¹¹ð¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤ÇÄä¼Ö±Ø¤Ê¤É¤Î°ÆÆâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8000·Ï¤Ï¡¢Ää¼Ö±Ø°ÆÆâ¤Î²èÌÌ¤ò¾®·Á¤Î²£·Á²èÌÌ¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¡¢ÊÔÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡18000·Ï¤ÎÆ³Æþ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ2021Ç¯¤«¤éÇÑ¼Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢2025Ç¯10·î²¼½Ü°Ê¹ß¤ÏÂè9¡¦Âè16ÊÔÀ®¡Ê8109F¡¦8116F¡Ë¤Î2ËÜ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢18000·Ï¤ÏÍ½Äê¿ô¤Î19ÊÔÀ®Ãæ18ÊÔÀ®¤¬Æ³ÆþºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£18000·Ï¤ÎÆ³Æþ¤¬´°Î»¼¡Âè¡¢8000·Ï¤ÏÀÅ¤«¤Ë°úÂà¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£