¡Ú´Ú¥É¥é¡Û¡Ö청담국제고등학교¡Ê¥Á¥ç¥ó¥À¥à¥¯¥Ã¥Á¥§ ¥³¥É¥¥¥ó¥Ï¥Ã¥¥ç¡Ë¡×¡ÒRed Velvet¤Î¥¤¥§¥ê¡Ó¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡ª
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ü¤¦¡£
¡Ö청담국제고등학교¡Ê¥Á¥ç¥ó¥À¥à¥¯¥Ã¥Á¥§ ¥³¥É¥¥¥ó¥Ï¥Ã¥¥ç¡Ë¡×¤òÌõ¤¹¤È¡©
Æü´Ú¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö청담국제고등학교¡Ê¥Á¥ç¥ó¥À¥à¥¯¥Ã¥Á¥§ ¥³¥É¥¥¥ó¥Ï¥Ã¥¥ç¡Ë¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Öº£¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¤Ï¡Ä¡×¤ÇÏÃÂê¤Î¥¤¡¦¥¦¥ó¥»¥à¤ä¡¢Red Velvet¤Î¥¤¥§¥ê¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö청담국제고등학교¡Ê¥Á¥ç¥ó¥À¥à¥¯¥Ã¥Á¥§ ¥³¥É¥¥¥ó¥Ï¥Ã¥¥ç¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥ó¥À¥à¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»¡ÊBitch X Rich¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¥Á¥ç¥ó¥À¥à¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»¡×¤È¤Ï¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤ÎÍ£°ì¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅ¾¹»À¸¤È¡¢»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¢¤ê¹»Æâ°ì¤Î¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¿´ÍýÀï¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÊüÁ÷¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
