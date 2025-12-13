¡ÖÀ¾¹ÌçÅÄ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©´Á»ú¤Ï4Ê¸»ú¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆÉ¤ß¤Ï3Ê¸»ú¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÆñÆÉÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖÀ¾¹ÌçÅÄ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖÀ¾¹ÌçÅÄ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¤«¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»³Íü¸©¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÀ¾¹ÌçÅÄ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤À¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
±ö»³À¾¹ÌçÅÄ¤Ï¡¢»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¤Ë¤¢¤ëÃÏÌ¾¡£
¹Ã½£»Ô¤Ë¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡Ö¤Þ¤ë¤ÉòÆº¼ò-Maruki Winery-¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥É¥¦¤ÎºÏÇÝË¡¤«¤éÉÊ¼Á¤Ë¸þ¤¤¢¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤Ï¡¢¡È¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡É¤Ç¤Î¸«³Ø¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
