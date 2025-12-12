2月15日から静岡県内で開催される国際ユースサッカーに参加

日本サッカー協会（JFA）は12月12日、2025SBSカップ国際ユースサッカーに臨むU-18日本代表のメンバー20人を発表した。

監督は山口智氏が務め、コーチには菅原大介氏、高原寿康氏らが名を連ねた。

大会は12月15日から静岡県内で開催され、U-18日本代表は18日に静岡ユース、20日にU-18スペイン代表、21日にU-18オーストラリア代表と対戦する。

選出されたメンバーはJリーグのユース組織所属の選手が中心で、GK小川煌（サンフレッチェ広島F.Cユース）やDF松本果成（湘南ベルマーレ）、MF木實快斗（ギラヴァンツ北九州）らが選ばれた。

その他にもすでにJリーグデビューを飾っている徳田誉（鹿島アントラーズ）や新川志音（サガン鳥栖U-18）、高円宮杯JFA U-18サッカープレミアリーグで歴代最多得点を更新した大西利都（名古屋グランパスU-18）らが名を連ねている。

また、DF中野陽斗（神村学園高）やFW大石脩斗（鹿児島城西高）ら高体連所属の選手も選ばれ、大会の期間中、12月15日から18日の間のみ帯同するトレーニングパートナーとして4名が選出されている。（FOOTBALL ZONE編集部）