ÆéÎÁÍý¤Ï¡¢ÂÀ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍÞ¤¨¤Æ³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢ÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆéÎÁÍý¤ÏÅß¤ÎÄêÈÖ¡£¤Ç¤âÌýÃÇ¤¹¤ë¤È¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ñºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö»éËÃ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÁª¤Ö¡×¡Ö¿§¤ÎÇ»¤¤ÌîºÚ¡¢Çö¤¤ÌîºÚ¡¢¤¤Î¤³Îà¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¿©ºà¤òÆþ¤ì¤ë¡×¡Ö¡º¤Ï¾¯ÎÌ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£Ç®¡¹¤ò¿©¤Ù¤ë¤ÈÂå¼Õ¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£µû²ð+¥È¥Þ¥È¤Î¤¦¤Þ¤ß¤Ë¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¤ò¥×¥é¥¹
¡Öµû²ð¤Î¥È¥Þ¥È¥Á¡¼¥ºÆé¡×
1¿ÍÊ¬¡¡160kcal¡¢±öÊ¬1¿ÍÊ¬¡¡1.3g
µû²ð¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£ ¤È¤í¡¼¤ê¥Á¡¼¥º¤ÇËþÂ´¶¤¢¤ê¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¤¨¤Ó¡¡8Èø
¤¤¤«¡¡¾®1¤Ñ¤¤
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¡¾®2¸Ä
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¡1/3¸Ä
¶Ì¤Í¤®¡¡3/4¸Ä
¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¡6¸Ä
¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¡¡70g
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¡Âç¤µ¤¸1/2
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÎÇöÀÚ¤ê¡¡ 2ÊÒÊ¬
¥Û¡¼¥ë¥È¥Þ¥È´Ì¡¡1´Ì¡ÊÌó400g¡Ë
¿å¡¡3¥«¥Ã¥×
¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¡Âç¤µ¤¸2
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1
±ö¡¡¾®¤µ¤¸1/3
¤³¤·¤ç¤¦¡¡¾¯¡¹
¸Ç·Á¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¡1¸Ä
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢¿å¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤ò¤¤ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅò¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤Ç¤æ¤Ç¤ë¡£¶Ì¤Í¤®1/4¸Ä¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢»Ä¤ê¤Ï 1.5cmÉý¤Î¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥Á¡¼¥º¤ÏÊü¼Í¾õ¤Ë4¤Ä¤ËÀÚ¤ë¡£¤¨¤Ó ¤ÏÇØ¤ï¤¿¤ò½ü¤¡¢Èø¤ò»Ä¤·¤Æ³Ì¤ò¤à¤¯¡£¤¤¤«¤Ï¤ï¤¿¤´¤ÈÂ¤ò°ú¤È´¤¡¢¤ï¤¿¤òÀÚ¤êÍî¤È¤¹¡£ Æ¹¤ÏÃæ¤òÀö¤Ã¤Æ1cmÉý¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Â¤Ï2 ËÜ¤º¤Ä¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¡¢Ä¹¤¤¤â¤Î¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¡Æé¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÇ®¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¶Ì¤Í¤®¤Î¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¡¢Ìý¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ ¥Û¡¼¥ë¥È¥Þ¥È¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ²Ã¤¨¤ë¡£¿å¡¢¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢º½Åü¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ò²Ã¤¨¡¢¥¹ ¡¼¥×¤ÎÁÇ¤ò¤¯¤º¤·¤Æ²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢8¡Á10Ê¬¼Ñ¤ë¡£
3¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¨¤Ó¡¢¤¤¤«¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ2¡Á3Ê¬¼Ñ¤Æ¡¢ ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Á¡¼¥º¤¬¤È¤í¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£
µû²ð¤ÏÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
¤¨¤Ó¤ä¤¤¤«¤ÏÆù¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥«¥í¥ê¡¼¹µ¤¨¤á¡£¤¦¤Þ¤ß¤â¤è¤¯½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¸ ¤ã¤¬¤¤¤â¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤«¤¿¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¡¡¥È¥Þ¥È¥Á¡¼¥º¥ê¥¾¥Ã¥ÈÉ÷
1¿ÍÊ¬¡¡139kcal¡¢±öÊ¬1¿ÍÊ¬¡¡0.6g
¡ÚºàÎÁ¤Èºî¤êÊý¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
1¡¡¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È5¸Ä¤Ï»Í¤Ä³ä¤ê¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¡µû²ð¤Î¥È¥Þ¥È¥Á¡¼¥ºÆé¤Î¥¹¡¼¥×Ìó1¤È1/2¥«¥Ã¥×¤¬»Ä¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢Ì£¤ò¤ß¤Æ¿å¤ò²Ã¤¨¡¢¤´ÈÓ150g¤ò²Ã¤¨¤Æ²¹¤á¤ë¡£¡¡
3¡¡¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º35g¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤Î¤»¡¢1¤ò¤Î¤»¤Æ¥Ñ¥»¥ê¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
