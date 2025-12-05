日本初のリポソームビタミンC配合グミ2foods「2Gummy LIPOSOME VC」がファミリーマートで発売
2foods(トゥーフーズ)から、日本初のリポソームビタミンC配合グミ「2Gummy LIPOSOME VC(トゥーグミ リポソーム ブイシー)」が、一部店舗を除く全国のファミリーマートで発売開始された。発売に合わせて「コンビニ美容」調査を実施。今回は調査結果とともに、2Gummyを紹介する。
【画像を見る】「コンビニで購入したことのあるインナーケア商品」のアンケート結果は？
■コンビニ美容の利用が拡大！購入経験は半数以上！
調査では、直近1年間で、コンビニで美容関連商品を購入した女性は51.3％にのぼり、そのうち約48％がこの1年間で利用頻度が増えたと回答。特に美容意識の高い層では購入経験が82.1％と高く、コンビニが美容アイテムの日常的な購入場所として存在感を増しているのだとか。
■インナーケア購入率94.1％！「成分買い」の広がり
美容商品購入者の94.1％がインナーケア商品も購入しており、ドリンクやゼリー飲料、グミやチョコレートなど手軽な“美容おやつ”が支持されている。商品選びで重視されるのは「摂りたい栄養成分が含まれている」(67.9％)で、味や価格よりも“成分”が判断軸に。アウターケア、インナーケアともに特に注目されている成分はビタミンCが1位で、美容・健康双方へのニーズの高さがうかがえた。
■コンビニは「最新美容を試すスポット」へ進化
購入シーンの調査によると、アウターケアで最も多かったのは「急な外泊や出張で必要になったとき」(50.8％)と従来のレスキュー需要。一方で「コンビニ限定商品を試したい」(38.9％)、「話題のコスメやスキンケアを試したい」(35.2％)と、トレンド試しの目的も増加している。
インナーケアでは「日々の食事やおやつ習慣の一環として」(45.1％)、「不調を感じたとき」(43％)、「ご褒美ケアとして」(37.8％)が上位に。コンビニが日常のセルフケアの起点として進化している様子が見て取れる。
■2粒で1日分のビタミンC。“サクむに”食感のごほうびグミ
「2Gummy LIPOSOME VC」は、話題のリポソームビタミンCを配合し、1袋でビタミンC1000mgを摂取できるインナーケアグミ。2粒で約1日分のビタミンCが摂れるため、こまめなチャージに最適だ。グレープ味、サクっとむにっとした食感、ゼラチンフリー設計など、素材と味にもこだわり抜いている。
仕事の合間、小腹が空いたとき、移動時間のリフレッシュにも活用しやすい「美容おやつ」。手軽にコンビニで購入してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
